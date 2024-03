El “pico” de lluvias se atrasó y hay más de 5 mil hectáreas anegadas en el valle alto

La caída constante de lluvias en varias regiones de Cochabamba el fin de semana se debe a que el “pico” se retrasó, según el director departamental del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Erick Sosa.

Informó que en esta época aún no se marcó ningún récord y lo que se tuvo en los pasados días fueron “varios eventos seguidos de diferentes intensidades”.

Sosa comentó que los registros dan cuenta de que las precipitaciones no fueron mayores a las de otros periodos debido a que, por ejemplo, en la estación referencial de Sarco las láminas llegaron a 40 milímetros cuando el máximo fue de 70 milímetros en otra época.

“En el trópico tenemos récord de hasta 200 milímetros, y hasta ahora no hemos superado los 100; en la zona andina no se monitoreó con larga data, pero no se supera los 30 y 40 milímetros”, dijo.

El director del Senamhi aclaró que el retraso no prolongará las lluvias. “Históricamente, las lluvias comienzan a mediados de septiembre y terminan a mediados de abril. Los meses pico de este año han sido bastantes diferentes: antes era entre diciembre, enero y febrero, pero hemos tenido un retraso”, afirmó.

En medio de este contexto, el Senamhi emitió una alerta hidrológica “naranja” para la zona del trópico, el cono sur, la ciudad de Cochabamba, en los valles alto y bajo a partir del miércoles 13 de marzo al 15 y luego hasta el 22 por posibles desbordes de ríos.

Valle alto

Entre tanto, la cantidad de damnificados por los desbordes de ríos y acequias en el valle alto aumentó. En Cliza, el secretario general de la Alcaldía, Wilder Fernández, señaló ayer que se cuantificaron al menos 5.400 hectáreas de cultivos afectados y hay 23 viviendas destruidas.

Detalló que 52 comunidades resultaron anegadas, motivo por el que se declaró desastre el lunes.

“En Cliza tenemos 6.800 hectáreas de cultivos, de éstas, el 80 por ciento resultó afectada. Tenemos daños en cinco puentes y tres pozos, dos de riego y uno de agua potable”, aseveró.

El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, Rolando Morales, subrayó que, en Arani y Cliza, las inundaciones dañaron 460 hectáreas de producción de plantas frutales y forraje, mientras se aguardan informes de San Benito.