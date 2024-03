Conmemoran el Día Mundial de la Endometriosis con un llamado a la prevención

Cochabamba se unió este jueves a la conmemoración nacional del Día Mundial de la Endometriosis, con la liberación de globos amarillos que simbolizaron el dolor oculto que muchas mujeres enfrentan debido a esta enfermedad.

Una de las participantes y organizadoras, Natalia Cespedes, enfatizó la importancia de aumentar la conciencia sobre la endometriosis, una condición que incluso, permanece sin diagnosticar.

"Hay muchas mujeres que tienen endometriosis, otras que no han sido diagnosticadas o no conocen cuáles son los síntomas. Queremos que sepan y que los médicos ayuden a que se detecte y se trate esta enfermedad, no solamente físicamente si no psicológicamente, porque necesitan contención", remarcó.

En Cochabamba, se estima que más de 70 mujeres están diagnosticadas con esta enfermedad, y muchas otras podrían estar sufriendo en silencio sin saberlo.

Datos y ayuda

La endometriosis afecta aproximadamente a 190 millones de mujeres y niñas en edad reproductiva a nivel mundial, lo que representa cerca del 10 por ciento de este grupo demográfico, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se caracterizada por un dolor intenso durante la menstruación, relaciones sexuales, al defecar o al orinar. También puede provocar síntomas como distensión abdominal, náuseas, fatiga, y en casos graves, depresión, ansiedad e infertilidad.

Cespedes pidió no ignorar los síntomas y buscar ayuda médica: "Si padecen la enfermedad, no están solas. Acudan a su ginecólogo; no es normal sentir un dolor demasiado fuerte durante la menstruación", sostuvo.

A nivel nacional se creó un grupo para apoyar a las mujeres que padecen de endometriosis, ofreciendo un espacio para el intercambio de experiencias y soporte. Para mayor información contactarse al 730-81186.