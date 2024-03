Descubriendo el significado de ser papá más allá de los desafíos

En las calles y hogares de Cochabamba, se tejen historias de hombres que experimentan la paternidad de distintas maneras. Con motivo del Día del Padre, que se recuerda el 19 de marzo, Los Tiempos comparte las vivencias de algunos padres que, en diferentes trabajos y enfrentando desafíos únicos, demuestran la resiliencia, la responsabilidad y el amor incondicional por sus hijos.

Tras un accidente que le costó la extremidad inferior izquierda cuando sus hijas eran pequeñas, Efraín Mariscal encontró en el rubro de lustrabotas la fortaleza para seguir adelante. Con más de 25 años dedicados a este oficio, continúa siendo el pilar económico de su familia.

“Yo mantengo a mis hijas con este trabajito que tengo”, afirmó. Su jornada, en su puesto ubicado en la calle Jordán y Lanza, empieza a las 7:00 y concluye alrededor de las 15:30, de lunes a viernes. “Después está vacío”, dijo. Abogados son sus fieles clientes. “A veces hay, a veces no hay, pero, gracias a Dios, no me falta trabajito”, señaló.

La última de sus cinco hijas salió bachiller el año pasado y ahora se prepara para ser maestra. Esto es algo que Efraín destaca con orgullo instando a los jóvenes a trabajar, estudiar y no darse al vicio.

Cambiando oficios

La historia de Marcelino Choque es un testimonio de adaptación y amor. Tras quedarse solo con sus cuatro hijos, cambió su profesión de mecánico automotriz por la ecorrecolección, cerró su taller y siguió los pasos de su madre sumándose a un grupo de más de 180 ecorrecolectoras, jefas de hogar que reciclan en la ciudad.

“Gracias al reciclado, empecé a abastecer a mi familia. En los momentos más difíciles, a veces no sabemos qué hacer, cómo criar”, dijo, recordando que una de sus hijas apenas tenía un año cuando asumió el rol de padre y madre. Sin embargo, subrayó que con esfuerzo se puede marcar la diferencia y seguir.

Añadió que su rol de reciclador le permitió también inculcar el valor del trabajo y el respeto por el medioambiente a sus hijos. “Ellos tienen que saber de dónde estudian, de dónde comen”, remarcó.

Paso a paso

Ángelo Benito Guzmán, artista plástico, relató cómo la llegada de su hija transformó su vida y su arte hace casi 13 años. En los momentos más difíciles, cuando la necesidad lo presionaba hasta el punto de vender su ropa para comprar pañales y leche, encontró en la paternidad una fortaleza y una esperanza.

Contó que criar a su hija solo desde que tenía apenas cuatro meses lo llevó a cambiar la forma de ver el mundo. “Ser papá es fregado”, admitió, pero destacó cómo su pequeña le enseñó el valor de la responsabilidad, del cuidado y del amor incondicional. Mientras crecía y pasaban los años, asistía con su hija a clases y talleres, inculcándole valores como el orden y la tranquilidad ante cualquier reto, compartió.

“Ella tiene dos mamás que la quieren mucho: sus dos abuelas”, añadió. Su hija, Maya, agradece el amor y el cuidado de su padre. “Lo quiero mucho”, expresó. “Es duro, pero al final los sacrificios que hacemos por nuestros hijos dan sus frutos”, encomendó Guzmán a los padres que pasan por una situación similar.

Una sorpresa

La vida de Israel dio un vuelco inesperado cuando se convirtió en padre soltero. Periodista y artista, enfrentó el desafío de criar a su hija Celeste después de descubrir que estaba viva tras cinco años de creer lo contrario.

La lucha por la custodia y el esfuerzo por construir un futuro para ambos marcó el inicio de una nueva etapa.

“Cayó de improvisto, casi me desmayo”, contó, pero reconoció que la presencia de Celeste, su niña, fue el motor detrás de su éxito profesional y personal. “Trabajé de todo, pero quería que ella tenga una mejor referencia, me puse las pilas y logré terminar mi carrera”, declaró.

Mencionó que la paternidad le enseñó el significado de la responsabilidad, transformando su rutina y sus prioridades para asegurar el bienestar y la educación de su hija. “Me decían que no la saque del hogar, las trabajadoras sociales también me preguntaron si estaba seguro, pero creo que cuando realmente amas a alguien, donde va a ser más feliz y va a lograr todo es a tu lado”, expresó.

Paternidad adoptiva

Hay padres que eligen el camino de la adopción, demostrando que el amor paterno transciende la consanguinidad. Es el caso de Israel Solíz, quien hace cuatro años decidió, junto a esposa, adoptar a los motores de su vida: Jay y Emma. Para él, criarlos es un viaje compartido de constante aprendizaje y una relación de sentimientos.

“Ser padre no es solamente un título, es un estilo de vivir. Creo firmemente que la paternidad es algo que dios pide que hagamos”, remarcó.

Los testimonios de estos padres son ejemplos vivos de cómo la paternidad puede trascender circunstancias adversas, convirtiéndose en una fuente de inspiración y fortaleza para sus hijos superando cualquier obstáculo.