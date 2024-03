Edgar se viste de Spiderman para alegrar las calles y llevar el sustento a su familia

Edgar Alexander, un migrante venezolano, se pone todos los días el traje de Spiderman (hombre araña) para compartir un momento de alegría en las esquinas del centro de Cochabamba y así ganarse algunas monedas que ayuden a sustentar a su familia.

Su familia está dispersa entre Venezuela, Brasil y Bolivia por situaciones económicas. Él está en Cochabamba junto a su hija y su nieto.

“La idea es llevar felicidad a los niños que pasan en los autos y que puedan comprarse un dulce para ayudarme a llevar el sustento a mi casa”, dijo a Los Tiempos.

Dijo que la idea es compartir un momento de diversión con los niños que pasan en los autos y, al mismo tiempo, poder vender algunos dulces para reunir dinero y poder llevar el sustento para su familia.

“Hay personas que te dan una moneda y no te reciben el dulce, lo hacen por ayudar. Otros me colaboran con un pañal o ropa, me ayudan”

En el Día del Padre, Edgar envía un mensaje: “Que no se rindan, que es muy fácil decir que uno es papá solo teniendo hijos, pero es una lucha constante y no me canso”.