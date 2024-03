Alcalde asegura que continuarán con las canches de pádel y demostrarán que no había árboles

Ante la determinación del Juzgado Agroambiental de paralizar temporalmente la construcción de cuatro canchas de pádel, el alcalde Manfred Reyes Villa dijo que el campo deportivo se emplazará en un área de equipamiento del parque del Arquitecto y se demostrará que no había árboles porque había una cancha de fútbol.

“No se tenía por qué paralizar y se va a demostrar que ahí no había ningún árbol. Yo no entiendo, por qué algunos vecinos se oponen a las áreas que corresponden a equipamiento deportivo y no se hagan estas canchas. Todos debían estar apoyando que, así como hay áreas verdes, haya campos deportivos”, cuestionó.

La pasada semana la jueza Ilenka Solis, del Juzgado Agroambiental de Cercado, emitió una medida cautelar que paraliza temporalmente la construcción de cuatro canchas de pádel en el parque del Arquitecto, que causó controversia entre los vecinos de la OTB Bajo Aranjuez, porque unos apoyan el proyecto y otros los rechazan.