Sacaba instó a Cercado a “entender que sólo una ley define límites entre municipios”

La directora Jurídica de la Alcaldía de Sacaba, Pamela Alcocer manifestó que en el tema de Pacata no se puede hablar de una “transición” como indicó el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa en declaraciones a medios de comunicación, ya que las transiciones tienen lugar únicamente cuando existen cambios de Gobierno, según una nota de prensa de la GAMS.

Enfatizó que existe una evidente intención por parte de la actual administración del municipio de Cercado de desconocer el proceso de delimitación territorial en curso y vigente del cual son parte y que esa es la única instancia legal y Constitucional que podrá definir la situación territorial de la zona en conflicto, pretendiendo valerse de una resolución judicial para imponerse sobre la autonomía y gobernabilidad que actualmente tiene plenamente consolidado el municipio de Sacaba.

“No entendemos por qué el municipio de Cochabamba quiere desconocer la existencia de este proceso territorial que no ha concluido”, señaló.

Explicó que mientras no se cuente con una Ley Nacional de Delimitación Territorial, el municipio de Cochabamba no podrá ejercer plenamente con legalidad ninguna competencia administrativa sobre Pacata, ya que no existe Gobierno sin territorio definido.

El Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba (GAMS) continuará atendiendo todos los trámites administrativos y ejecutando la planificación e inversión programada en el Plan Operativo Anual (POA) 2024 en beneficio de la población de Pacata, según la nota de prensa.