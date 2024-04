Más de 7.000 niños de Bolivia demandan más espacios para ser escuchados.

El proyecto "Mi Voz Importa" llevó a cabo consultas con 7.796 niños de 97 municipios del país sobre cómo ejercen sus derechos en participación, protección, educación y salud.



Niños, niñas y adolescentes de ocho departamentos participaron en 10 reuniones para expresar su opinión sobre temas como salud mental, educación sexual, bienestar familiar y seguridad en redes sociales.



Sebastián y Jhenny son los portavoces de los niños en Bolivia, ambos forman parte del Consejo Consultivo de Joining Forces Bolivia "Uniendo fuerzas por y con la niñez". Los resultados del proyecto revelaron que los niños y niñas no se sienten escuchados en su comunidad ni se sienten seguros en el transporte público e incluso en las redes sociales, mencionó Sebastián. Los adolescentes también se sienten excluidos en los espacios de participación y no reciben información sobre salud sexual, informó Jhenny.



Este proyecto fue impulsado por Joining Forces Bolivia, una alianza interinstitucional compuesta por Aldeas Infantiles SOS, ChildFund International Inc., Educo, Plan Internacional Inc., Save the Children, Terre des Hommes International Federation, Visión Mundial Bolivia y We World. También participaron en el proyecto la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia y UNICEF.



Este es el resumen de propuestas de niñas, niños y adolescentes de Bolivia después de 10 reuniones entre menores, adultos y autoridades municipales de todo el país:



Participación:



- Crear espacios de escucha efectiva para que autoridades puedan fortalecer ideas de Comités de Niñas, Niños y Adolescentes.



- Incluir a niñas, niños y adolescentes en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA).



- Facilitar la incidencia de niñas, niños y adolescentes con autoridades para la asignación de presupuesto.

Protección:



- Mejorar habilidades digitales de padres y cuidadores para un uso seguro de internet por parte de niñas, niños y adolescentes.



- Educar sobre los peligros en redes sociales para proteger la información personal y promover un uso adecuado.



- Garantizar transporte público inclusivo, respetuoso y seguro para niñas, niños y adolescentes.

Salud:



- Fortalecer centros AIDAS para brindar información sobre salud sexual integral y atención en salud mental.



- Asignar más presupuesto al área de salud.



- Capacitar personal médico especializado en la atención de niñas, niños y adolescentes.

Educación:



- Promover espacios educativos especializados para niños con discapacidad.



- Capacitar continuamente a maestros en metodologías y herramientas didácticas digitales.



- Involucrar a autoridades, padres, jóvenes, niñas y niños en la planificación e inversión de recursos en educación.



- Facilitar acceso a información sobre métodos anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisión sexual.