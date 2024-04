Gobernación emite informe final sobre el hospital del niño abandonado

La mesa técnica, legal y financiera conformada por autoridades y profesionales de la Gobernación de Cochabamba presentó el resultado del trabajo desarrollado respecto a la estructura observada del Hospital del Niño Manuel Ascencio Villarroel, según el boletín institucional.

En una primera instancia, a la cabeza de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Estratégico se trabajó en alternativas de refuncionalización, como respuesta a la solicitud de la parte administrativa del hospital para la búsqueda de espacios de desconcentración de áreas como consulta externa y emergencias.

Para la refuncionalización se trabajó más de cinco meses en la elaboración planos arquitectónicos funcionales, especificaciones técnicas basadas en tecnologías de bajo peso y rápida ejecución, que incluye cómputos y análisis de precios unitarios.

Por otro lado, desde otro frente de trabajo, desde el punto de vista legal, se analizó exhaustivamente la documentación remitida por parte del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y administrativamente se buscó alternativas, siendo que es la primera obra inconclusa que sería traspasada de una institución pública a otra.

Entre tanto, desde el punto de vista técnico se contrató una consultora para que realice un peritaje técnico para el estudio de carbonatación y así determinar el estado de deterioro.

El peritaje recomienda que la infraestructura no es apta para un hospital pediátrico de tercer nivel, ni para estructuras sanitarias complementarias debido o estos efectos ocasionados por el deterioro del tiempo.

También recomienda de manera técnica la demolición total controlada de la losa del helipuerto, dado que tiene las columnas en evidencia con fallas muy peligrosa, y que en cualquier momento puede generarse un colapso.

Resultado de todo este proceso la comisión técnica, legal y financiera señala que el proceso penal no ha concluido y en consecuencia la transferencia de la estructura no ha terminado; por lo tanto, recomienda que la refuncionalización no es viable: sin embargo, hay alternativas de acciones inmediatas.

Como acción inmediata desde la Gobernación de Cochabamba se encarará la rehabilitación del pabellón antiguo del pediátrico para las áreas de emergencias, fichaje y consulta externa.