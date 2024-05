Se crean más líneas y rutas, pero la renovación de micros no avanza

La renovación de los micros Dodge antiguos que operan en el transporte público de la ciudad de Cochabamba, desde hace más de 30 años, no avanza. Sin embargo, se crean más líneas en la zona sur, sobre todo de taxitrufis.

El investigador y urbanista Juan Cabrera aseguró que la Alcaldía de Cercado tiene el control sobre el centro, pero no de la zona sur y de los barrios que están al límite, donde cada vez aparecen más líneas, rutas y sindicatos informales mediante acuerdos con dirigentes.

“Cada día aparecen líneas, amplían sus vehículos y otros alquilan sus rutas y líneas, existe una tercerización del servicio. También, cada vez se consolidan los mototaxis, hay dos asociaciones. No hay controles”, remarcó.

La Universidad Mayor de San Simón (UMSS) creó una app con información de las rutas y líneas de transporte, pero a la fecha, ya no está actualizada por la proliferación, indicó Cabrera.

Renovación



El cambio de los micros viejos no es un tema reciente, en años anteriores ya se habló de una renovación, pero no se concretó. El pedido volvió en 2023 cuando un colectivo perdió el control y chocó con otros vehículos en la avenida República y dejó cuatro muertos. Las semanas siguientes los accidentes que involucraban a los micros no cesaron y se hizo una inspección y control en los sindicatos.

En julio pasado, la Alcaldía presentó a los choferes varios prototipos de buses eléctricos que tuvieron observaciones de los sindicatos por su dimensión, cantidad de pasajeros, entre otros detalles.

Sin embargo, desde entonces no existen avances. El representante de la Federación de Transportistas, José Orellana, dijo que no se avanzó más ni hubo reuniones, pero remarcó que hace falta el apoyo no sólo de la Alcaldía, sino del Gobierno por los altos costos que representa la inversión de un nuevo vehículo que ascienden a más de 80 mil dólares.

Para Cabrera, la renovación es una propuesta ambiciosa, pero también debe evaluarse si es o no sostenible debido a que también será competencia para el sector informal.



“Tener información de cómo son, dónde están, hasta dónde son sus servicios ya puede ser un avance importante para generar acuerdos, para plantear soluciones bajo un orden”, indicó.

Los Tiempos realizó una encuesta con estudiantes universitarios y el total de los entrevistados apoyan la renovación de los vehículos, pero rechazan un incremento en los pasajes debido a que varios de ellos no pagan el precio de un “estudiante”, sino como “adulto”.

Espera



Las observaciones de los choferes fueron documentadas y enviadas a la empresa que presentó los prototipos de buses eléctricos, según el director de Movilidad Urbana, Hever Rojas. Aún aguardan la respuesta.