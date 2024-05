Alcaldía y Gobernación firman comodato para trasladar el hospital del niño

La Alcaldía de Cochabamba firmó realizó la firma de contrato de comodato con la Gobernación de Cochabamba para que el hospital del niño brinde atención médica a la niñez en el centro de salud Ticti Norte.

La Resolución Municipal No 9355/2024 establece la transferencia del predio mediante la firma de contrato de las instalaciones, que tienen una superficie de 1.533,95 metros cuadros, ubicados en el Distrito No 2, zona Condebamba.

“El día de hoy lo que estamos haciendo es entregar de forma temporal el Centro de Salud Ticti Norte (…) Vimos la necesidad de esta firma de comodato por la gran cantidad de niños que necesitan salud y de los médicos”, señaló el alcalde, Manfred Reyes Villa.

La primera autoridad municipal indicó que el comodato será por tres años, mientas se construya la Ciudadela de Salud. Además, resaltó que los vecinos contarán con un centro de salud a unos metros, según un reporte de prensa.

El gobernador Humberto Sánchez resaltó la unidad de los cochabambinos y de las instituciones que trabajan por el bien común de la población.

“El llamado hospital del niño no reúne con las condiciones pues hace 12 años que está abandonado (…) Hicimos un estudio adicional y vimos que no cuentan con las condiciones adecuadas y no podemos poner en riesgo la salud de la niñez”, agregó Sánchez.