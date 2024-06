Manfred: Las zonas de deslizamientos deben ser desalojadas

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló que las zonas donde existen deslizamientos deben ser desalojadas debido a que no hay otra solución. Ese es el caso de la OTB Lomas de Santa Bárbara y otras que se hallan en la parte de sur de la ciudad.

“Hay zonas que no son habitables, hace muchos años yo les había manifestado que no sigan construyendo, pero la gente ha seguido e incluso edificios (…) Lamentablemente (deben ser desalojados) no hay otra salida”, sostuvo Reyes Villa.

La autoridad municipal aseguró que los estudios que se hicieron en los lugares afectados revelaron que no son aptos para la construcción de viviendas. “No podemos hacer arreglos”, insistió.