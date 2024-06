La tala de árboles en Tiquipaya salpica a la Alcaldía y los regantes niegan el derribo de 74 especies

La tala de más de 70 árboles en el canal de riego en Linde Sur en Tiquipaya complica a la Alcaldía por la presunta participación de funcionarios y maquinaria edil, según videos y fotos en redes sociales. En tanto, los regantes de La Angostura que fueron denunciados por daño ambiental en la Fiscalía niegan el derribo.

En las imágenes se ve a funcionarios con chalecos cortando ramas con motosierras. El alcalde de Tiquipaya, Juan Pahuasi, dijo que se investigará si es que existiría algún involucrado entre los trabajadores. En el caso de confirmar el hecho, serán despedidos y sancionados. Mientras tanto, indicó que se solicitarán informes.

“Como Alcaldía, en ningún momento hemos dado las órdenes para que se talen los árboles, pero si hay funcionarios involucrados, vamos a realizar sanciones administrativas”, indicó.

El gerente de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riegos No. 1 La Angostura, Manuel Rocha, aseguró que la Alcaldía tenía información sobre la intervención debido a que en días anteriores se reunieron con varios funcionarios para acordar las fechas en que se intervendrían en el canal. Incluso, existe un acuerdo del 6 de junio de este año para realizar el trabajo con apoyo de maquinaria del municipio.

Pahuasi reconoció que se firmó un convenio con la Subalcaldía del D-6 para hacer trabajos comunitarios para el raleo o poda para que ingrese la maquinaria a limpiar el lodo y sedimentos.

La solicitud de limpieza no es reciente, en 2022 se firmó otro documento con el exalcalde Juan Carlos Angulo en el que se solicita la poda y el retiro de árboles para la libre circulación del riego.

Franja

Los regantes remarcaron que existe una franja de seguridad de 25 metros que sirve para realizar trabajos de limpieza. Sin embargo, la plantación de árboles en ambos costados del canal de riego fue un impedimento para realizar trabajos con maquinaria pesada. Los árboles no fueron plantados por los regantes, sino por los vecinos, dijo Rocha.

“Los vecinos pueden plantar en las áreas verdes o en sus aceras, pero no en un canal de riego. Además, no tienen planificación y son árboles que dañan el canal. Necesitamos meter maquinaria”, explicó. Observó que los vecinos denuncien y no planten nada en sus aceras.

Rocha descartó que la limpieza se realice de forma manual por la complejidad. Es necesario un espacio para la maquinaria. “Por lo menos un costado tiene que estar libre”, explicó.

Las aguas de la represa La Angostura pasan por este canal para los productores de Colcapirhua, parte de Tiquipaya y Quillacollo.

Reforestación

Rocha remarcó que en un convenio firmado en 2022 se contempla la reforestación, pero de manera planificada y con especies que no dañen los materiales del canal.

La Alcaldía anunció que se lanzará un plan de reforestación para reponer el daño ambiental y se prevé que la campaña se realice en los próximos días.