Cochabamba vivirá el Night to Shine para personas con discapacidad

La ciudad de Cochabamba vivirá el viernes 7 de febrero por primera vez el Night to Shine, un evento global que se realiza en 55 países como una iniciativa de Tim Tebow, un exjugador de fútbol americano y filántropo, con la misión de compartir el amor de Dios.

1. ¿Qué objetivo tiene el evento para las personas con algún tipo de discapacidad? ¿Dónde se origina y en qué país?

Night to Shine es un evento global que busca brindar una experiencia transformadora a personas con discapacidad, celebrando su valor, dignidad y belleza únicas. El objetivo principal es ofrecerles una noche de prom (baile de gala) en la que cada uno de los asistentes sea tratado como la estrella que es, dándoles la oportunidad de vivir momentos de alegría, inclusión y reconocimiento en un ambiente seguro y lleno de amor. Cada participante recibe atención personalizada, caminando por la alfombra roja, disfrutando de música en vivo, peinados y maquillaje profesional, además de coronas y tiaras que simbolizan su importancia.

Este evento fue fundado por The Tim Tebow Foundation en Estados Unidos en 2015 y, desde entonces, ha crecido hasta convertirse en un movimiento global que se celebra en más de 50 países, incluyendo Bolivia por primera vez este año. La fundación fue creada por Tim Tebow, exjugador de fútbol americano y filántropo, con la misión de compartir el amor de Dios a través de actos concretos de compasión y servicio.

2. ¿Cómo se logra organizar en Cochabamba?

La llegada de Night to Shine a Cochabamba fue posible gracias a la búsqueda activa de la fundación por expandir el evento en América Latina. La Iglesia Génesis, liderada por los pastores Jhonatan Asbun y su esposa Kara Asbún, quienes jugaron un papel fundamental en este proceso. Cuando la fundación Tim Tebow estaba buscando organizaciones aliadas, la iglesia respondió al llamado, estableciendo el primer contacto. Después de conocer la visión del evento, la iglesia decidió postularse oficialmente, cumpliendo con todos los requisitos y procesos de aplicación que exige la fundación.

A partir de allí, comenzó un trabajo intenso de planificación, que incluyó la formación de comités de trabajo para cubrir todas las áreas necesarias: desde la logística, la recaudación de fondos y la gestión de voluntarios, hasta la decoración, el transporte y la seguridad. La comunidad se ha involucrado activamente, con personas ofreciendo su tiempo, habilidades y recursos para que este evento sea posible.

3. ¿Cómo se organiza y quiénes pueden asistir?

La organización de Night to Shine en Cochabamba ha sido un esfuerzo comunitario y colaborativo. Contamos con un equipo de voluntarios que se encarga de diversas tareas, como la logística del evento, la decoración del espacio, la recolección y donación de vestidos y trajes formales, el peinado y maquillaje para los asistentes, la música en vivo, el transporte y la seguridad para garantizar un ambiente cómodo y seguro para todos.

El evento está dirigido a personas con algún tipo de discapacidad a partir de los 14 años, sin límite de edad. Cada uno de los asistentes será acompañado por un voluntario que estará a su lado durante toda la noche, asegurándose de que tengan una experiencia inolvidable. Además, las familias y cuidadores también están invitados a participar, ya que creemos que este evento no solo celebra a las personas con discapacidad, sino también a quienes los acompañan y apoyan día a día. La entrada es completamente gratuita, gracias a la colaboración de voluntarios, empresas locales y donantes.

El evento se llevará a cabo en El Portal, un espacio ideal que permitirá crear un ambiente elegante y accesible para todos los asistentes. La elección de este lugar es clave para ofrecer una experiencia de calidad, asegurando que todos se sientan cómodos y especiales durante la noche.

4. ¿Algo más que quiera agregar?

Night to Shine no es solo una fiesta, es un recordatorio de que cada persona es valiosa y digna de amor y respeto. Este evento transforma no solo la vida de quienes asisten, sino también la de los voluntarios y todos los que se involucran en su organización. Ver la alegría en los rostros de los participantes y la emoción de sus familias es una experiencia que marca profundamente.

Gracias a Dios, los cupos para esta primera edición en Cochabamba ya están completamente copados, lo que refleja la gran acogida y entusiasmo de la comunidad. Este resultado nos motiva a seguir creciendo y ampliar la capacidad del evento el próximo año, para poder llegar a más personas y seguir compartiendo esta experiencia inolvidable.

Queremos invitar a toda la comunidad de Cochabamba a sumarse a esta hermosa causa. Hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de muchas personas y empresas que se han comprometido con esta visión, y es fundamental que este evento se convierta en un proyecto autosustentable con el tiempo. La participación de la comunidad no solo garantiza el éxito de esta primera edición, sino que también asegura que podamos seguir celebrando Night to Shine en los años venideros.

Hay muchas maneras de participar: como voluntarios, donando vestidos o trajes formales, apoyando con recursos logísticos o simplemente difundiendo el mensaje. Night to Shine es un ejemplo de cómo, cuando la comunidad se une, se pueden crear momentos que dejan huellas imborrables en el corazón de las personas.

Y agradeces la las empresas. Locales que nos ayudaron como el Portal centro de convenciones, spectacular sound e iluminación, Lizandra Claros make up artist, Marcela Kano, marketingLab, Pixgraf, Lomosinas royal, Macc estilistas, la vida con gusto y muchas más personas que nos hayan ayudará

El evento se llevará a cabo el 7 de febrero en El Portal, Cochabamba, y estamos seguros de que será una noche mágica que recordaremos por siempre. ¡Esperamos ver a muchos corazones dispuestos a brillar juntos en esta gran celebración.