Un nuevo deslizamiento afecta tres casas y alertan de riesgos en la zona sur

Un nuevo deslizamiento preocupa a los vecinos de la OTB Cerro Hermoso tras el deterioro de tres viviendas. El sitio se encuentra en Uspha Uspha, en el Distrito 8 de la zona sur de la ciudad.

En un recorrido, Los Tiempos constató ayer que una de las casas colapsó el pasado domingo. Uno de los afectados, Rubén Salgado, contó que esa habitación la usaba como su taller, pero la lluvia provocó que se remoje la infraestructura y cayó. El catre, parte de sus herramientas de trabajo, las vestimentas de sus hijas y otras de sus pertenencias quedaron sepultadas.

“Salí por un momento y al retornar todo estaba así, caído. Varias de mis cosas no puedo sacar, tal vez, lo debilitó más y cae todo. Yo creo que, si pasaba esto en la noche, no me iba a salvar”, indicó.

Existen otras dos casas que presentan grietas en las paredes. Valentina Chambi, otra afectada, contó que el año pasado instalaron bolillos para evitar que el techo colapse.

Dijo que su vivienda presentó varias rajaduras por lo que tuvo que utilizar cemento para taparlas. En otra de sus habitaciones, se aprecia la filtración de agua. A unos metros de esta casa existe otra que tiene similares deterioros, pero el propietario no vive en el lugar.

Tanto Chambi como Salgado piden ayuda a la población para reconstruir sus viviendas o realizar trabajos paliativos. Ambos señalan que son de escasos recursos y viven del día a día.

Alcaldía

Un equipo técnico de la Comuna Alejo Calatayud visitó el lugar, llevó víveres y se comprometió a realizar un muro de contención cerca a una de las viviendas, donde el muro colapsó. El jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía, Dennis Rosales, explicó que se realiza un relevamiento de datos de la zona, pero descartó que se trate de una falla geológica.

Explicó que la casa se encuentra en una pendiente y la escorrentía que se generó en la calle superior descargó en la edificación, por lo que el municipio ayudará también con la canalización del agua superficial.

“Estamos notificando a las viviendas, hay varias que están construyéndose por encima de los taludes. Es necesario la construcción de un muro de contención”, indicó.

La comuna verificó que se tratan de edificaciones que están fuera de norma, no tienen planos aprobados, por lo que corren riesgo.

Takoloma

Los deslizamientos en Takoloma continúan. Solo en enero se hundió más de tres metros. Rosales no descartó que las afectaciones sean más. La Alcaldía de Cochabamba habilitó cuatro albergues temporales, pero las familias se resisten a salir de sus casas.