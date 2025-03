El Carnaval de la Concordia generó un impacto económico de Bs 6,3 millones

Cochabamba ha consolidado su posición como uno de los destinos turísticos más relevantes de Bolivia, gracias al éxito del Carnaval de la Concordia, que atrajo a 110.000 turistas durante esta temporada festiva. El director de Turismo de la Alcaldía, Miguel Fajardo, destacó que este evento generó un movimiento económico de $6,3 millones para el departamento, según una nota de prensa.

Fajardo subrayó que, en el contexto de la temporada carnavalera, Bolivia recibió un total de 350.000 turistas, tanto nacionales como extranjeros, lo que representó un movimiento económico de 380 millones de bolivianos, equivalentes a 54 millones de dólares. De estos, Cochabamba destacó como uno de los destinos más visitados, recibiendo 110,000 turistas, de los cuales 70,000 fueron nacionales y 40.000 extranjeros.

"Cada uno con un comportamiento y un gasto promedio de $us 70 por día lo que nos arroja las siguientes cifras: $us 3,5 millones en turistas nacionales y $us 2,8 para turistas extranjeros", agregó Fajardo. De esta manera, el Carnaval de la Concordia no solo resaltó la tradición y la cultura del departamento, sino que también contribuyó de manera significativa a la economía local.

Con un total de $us 6,3 millones generados hasta el momento, las expectativas son aún más positivas, ya que la temporada carnavalera continúa y se prevé que el movimiento económico alcance los 14 millones de bolivianos, superando en un 25% los ingresos registrados en la gestión 2024.

Fajardo también destacó la relevancia del evento en el marco del Bicentenario de Bolivia y anticipó que Cochabamba sigue posicionándose como un destino turístico de excelencia. "Estamos en un año muy importante puesto que es el Bicentenario de Bolivia. Asimismo, ya nos estamos preparando para la Semana Santa, una época en la que también vamos a recibir turistas y peregrinos", concluyó.