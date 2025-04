Anzaldo analiza si acepta o no la planta de residuos; teme contaminación

Seis de 11 subcentrales, que equivalen a 39 comunidades del municipio de Anzaldo, en Cochabamba, rechazan que la basura del Cercado sea trasladada a esa región del departamento. Este lunes, en una reunión de emergencia, lo pobladores decidirán si permiten o no la instalación de una planta industrializadora de residuos sólidos.



En una visita que realizó Los Tiempos a la comunidad Pucara Bajo que se halla en la zona de Alfa Mayu, Distrito 5, a unos 15 kilómetros de la población de Anzaldo, constató que Consorcio Complejo Industrial Verde, empresa que se adjudicó el Servicio de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos que genera Cochabamba, realiza trabajos en la zona.

¿Quién miente?

En conversación con este medio de comunicación, el ingeniero a cargo de los trabajos, Daniel Lara, señaló que Complejo Industrial Verde realiza la apertura de una celda para la disposición de la basura del municipio de Anzaldo y no para almacenar los residuos de Cochabamba, y menos para la instalación de una planta de industrialización.



“Nosotros fuimos contratados por la Alcaldía de Anzaldo, estamos realizando el movimiento de tierra para la construcción de una celda que va a tener una dimensión de 40 por 60 metros, y va a estar lista en una semana; Además, va tener una piscina para la captación de lixiviados”, dijo Lara.



Señaló también que son ellos quienes se adjudicaron el cierre técnico de K’ara K’ara y la disposición final de residuos. “No tengo idea dónde se va a construir la planta (…) La empresa es nueva”, dijo.



Mientras el concejal del municipio de Anzaldo, Iván Camacho, aclaró que su municipio, en este momento, no tiene ningún convenio con la empresa Complejo Industrial Verde.



“La empresa está realizando trabajos sin la existencia de un convenio. Seguramente, serán las organizaciones sociales las que definan, si ingresa o no al municipio la basura de Cochabamba, nosotros como alcaldía, no queremos inmiscuirnos en el tema. Aclarar que no existe un acuerdo”, señaló Camacho.



La autoridad municipal indicó que no tiene conocimiento de la construcción de una celda para los residuos de Anzaldo. “El ejecutivo, sin la autorización del Concejo no puede firmar un convenio”, concluyó.

Plazo de 24 horas

El secretario general de Lloque Mayu, Distrito 2 de Anzaldo, Primitivo Rojas, aseguró que Complejo Industrial Verde se reunió en dos oportunidades con dirigentes y lugareños para socializar la instalación de una planta procesadora de residuos, pero no para que trasladen a la zona la basura de Cochabamba.



“Basurero no, no queremos otro K’ara K’ara. Si se hace una planta, podemos conversar”, enfatizó.



Debido a que no existiría una autorización para que la empresa haga trabajos en la zona, le dieron un plazo de 24 horas para que se retire.



Rojas señaló que la basura podría contaminar la zona productora de la comunidad Pucara Bajo y el río Caine, el cauce más fértil de la región.