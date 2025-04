El Concejo Municipal aprueba contrato para industrializar la basura

El presidente del Concejo Municipal. Diego Murillo, informó que tras una difícil sesión, se aprobó el contrato con la empresa que se hará cargo de la industrialización de la basura. La autoridad señaló: “Cochabamba ha sido prisionera de la basura, y no solo de la basura, sino de dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo, que han chantajeado a todos los exalcaldes desde la gestión del Chaly Terceros, el Cholango y Leyes, que no hicieron nada y hoy nos toca encarar esta dura tarea que no se ha resuelto hace más de 20 años”.

Denunció: “los concejales del Movimiento Al Socialismo andan frenando y oponiéndose a todo, y hoy nos pasan por un chat lo que el asesor de la concejal Daniela Cabrera, Álvaro Ferrel, les pasa chats y preguntas a los concejales del Movimiento Al Socialismo y ahí nos hemos podido dar cuenta que hay un vínculo entre Doria Medina, a través de Daniela Cabrera, Evo Morales y la concejal Silvia Solis”.

Recodó que cuando ingresaron a la gestión municipal, Manfred presentó un proyecto y una propuesta para construir la planta industrializadora de residuos sólidos en el municipio de Sacabamba. Sin embargo, políticamente movilizaron a la gente y quemaron maquinaria que estaba trabajando en la implementación de la planta “solo quieren provocar una convulsión en Cochabamba a partir del tema de la basura.

“Hoy se ha aprobado este contrato y en este contrato se está viendo el tema de la industrialización de la basura, se tienen dos lugares, y se podría decir hasta tres, pero no indicamos los lugares porque el masismo se opone a todo”, señaló Murillo.