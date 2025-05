Revitalizan y protegen el cerro de San Pedro con las estaciones del Viacrucis

Las visitas al monumento del Cristo de la Concordia ya no serán las mimas, sino que ofrecerán un recorrido distinto y con énfasis en la espiritual con la construcción de las 14 estaciones del Viacrucis Cristo de la Concordia, que se inauguraron en Semana Santa, con el propósito de revitalizar este espacio emblemático de la ciudad de Cochabamba, que cada año recibe al menos un millón de visitantes.



Con las 14 estaciones del Viacrucis o camino de la cruz, el proyecto del Cristo de la Concordia, que comenzó en los 80’ está casi completo, manifestó el reconocido arquitecto, Mario Mosoco Villanueva, que fue parte desde el inicio de la obra con los escultores y arquitectos cochabambinos, los hermanos César y Walter Terrazas Pardo.



El trabajo se logró hacer realidad después de más de dos décadas en las que el Cristo se convirtió en un icono de la ciudad de Cochabamba y una parada casi obligatoria para los turistas.



Uno de los artífices de esta obra remarcó que sin la ayuda de la población, de las empresas, de las instituciones y de la Alcaldía las estaciones difícilmente se habrían ejecutado. Detalló que el proyecto del Cristo contempla desde las gradas, el monumento, las estaciones y el museo. Además, de los baños y paradas de seguridad para el control.



Contó que en toda la construcción de las estaciones se cuidó de no alterar el paisaje y cada escultura que refleja el calvario de Jesús antes de ser crucificado se adaptó al entorno. Dijo que no talaron árboles, no se hicieron excavaciones y se usaron materiales del lugar, como las piedras, para edificar los muros de contención.



En el diseño se utilizaron herramientas digitales para armar los rostros de Jesús y los otros personajes religiosos que aparecen en el Viacrucis.



El Viacrucis comprende las siguientes estaciones: Jesús es condenado a muerte (1), Jesús carga con la cruz (2), Jesús cae por primera vez (3), Jesús encuentra a su madre (4), Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz (5), Verónica enjuga el rostro de Jesús (6), Jesús cae por segunda vez (7), Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén (8), Jesús cae por tercera vez (9), Jesús es despojado de sus vestiduras (10), Jesús es clavado en la cruz (11), Jesús muere en la cruz (12), Jesús es bajado de la cruz (13) y entregado a su madre y Jesús es sepultado (14). Las imágenes miden 2,40 metros.



El siguiente paso es construir el museo del Cristo de la Concordia, en la planta baja del Cristo de la Concordia, en San Pedro.

Conservación



El impulsor y arquitecto remarcó que las esculturas no son sólo para promover el turismo y para que la ciudad tenga un espacio espiritual, sino, para preservar la serranía, que llega hasta La Angostura para que no sea avasallada y urbanizada.



De hecho, la serranía está afectada por el avance de las edificaciones en el lado que corresponde al municipio de Sacaba. En tanto, en Cercado se ha intentado controlar la aparición de casas ilegales que deterioren este ecosistema, que también está conectado con la laguna Alalay.