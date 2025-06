Embajada de la India congrega a cientos de ciudadanos en La Coronilla por Día del Yoga

Niños, jóvenes y adultos mayores se reunieron ayer en la Colina San Sebastián para practica yoga durante una hora, como celebración de esta práctica propia de la India.



El evento estuvo organizado por la embajada de la India en Bolivia y por la Alcaldía de Cochabamba y congregó 600 personas.



La masiva sesión estuvo animada por profesores de Yoga de Cochabamba y contó con la participación del embajador Rohit Vadhwana su cuerpo diplomático, alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa y otras autoridades municipales.



La celebración del Día del Yoga es parte de las actividades de acercamiento entre India y Bolivia.

Hermandad



Vadhwana mencionó, por ejemplo, la intención de concretar la hermandad de la ciudad de Cochabamba con Hyderabad por la similitud en cuanto a clima y geografía.



Hyderabad es la capital del estado de Telangana en el sur de la India. Es un importante centro de la industria tecnológica y cuenta con muchos restaurantes y tiendas exclusivas.



Al respecto, Reyes Villa mencionó la importancia de las relaciones de hermandad entre las ciudades. Recordó qye en sus gestiones como alcalde se logró el hermanamiento con Nantes, por ejemplo. “Es fundamental unir los lazos de amistad y fraternidad entre los pueblos y ahora se avanza con la India”, sostuvo la autoridad municipal.

Encuentro empresarial



Como parte de sus activiades de Vadhwana se reunió el viernes con los representantes de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC) y la gerencia de Los Tiempos.



El diplomático señaló que Cochabamba es un centro tecnológico en Bolivia lo que es un tema de interés para la India.



Además, se refirió a la viabilidad de las exportaciones desde Cochabamba hacia la India porque se trata de uno de los países más pobladores del mundo. “Somos 1.4 millones de personas. Podemos comer todo lo que ustedes producen, toda su quinua, soya, sobre la carne de llama no creo que sea un producto muy común, pero obviamente puede ser considerado”, dijo.



También se refirió a un nuevo mecanismo de intercambio de moneda para facilitar el comercio entre ambos países. “Como embajador extranjero, no tengo ninguna opinión sobre las políticas del gobierno, pero hemos propuesto un nuevo mecanismo de intercambio de monedas. Donde no usaremos dólares, sino nuestras propias monedas”, explicó.



Sobre los puntos de exportación agrícola, especialmente quinua, soya o productos de carne, “stamos dispuestos a negociar para reducir las intercambios en nuestro país”, aseguró.



Además, habló del interés de su país en el litio “para mejorar nuestras relaciones y obviamente en otros productos energéticos”.



El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, expresó a Vadhawan el interés de su sector en mejorar los volúmenes de exportación de productos bolivianos a la India y la búsqueda de preferencias arancelarias.



Relievaron el importancia intercambio comercial de productos farmacéuticos de la India; y minerales desde Bolivia.