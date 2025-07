¿Almorzar con Bs 1? La Olla Solidaria alimenta a más de 100 personas cada día

Cada mediodía, cinco días a la semana, el patio Mosoj Yan, ubicado frente a la plazuela Bush, se convierte en el comedor popular La Olla Solidaria, una iniciativa de la Fundación Voces Libres, que ofrece almuerzos a solo un boliviano a personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto nació como respuesta a la crisis económica y al aumento sostenido de precios en productos básicos.

Una de las beneficiarias contó: “Tengo un hijito con discapacidad. Tanto que caminamos a veces solo gastamos en pasajes, hemos venido aquí porque es barato. ¿Quién come con un peso?, nadie. Gracias a Dios, gracias a quienes cocinan y ayudan comemos. No solo viene gente pobre; también, de clase media, porque (el dinero) ya no alcanza”.

La olla común funciona de lunes a viernes, entre las 11:30 y las 14:00, con el apoyo de personal voluntario de la fundación y personas externas que se suman a diario.

Según explicó Dayana Sevilla, la abogada del Observatorio de Justicia de Voces Libres, cada jornada se sirven entre 140 y 150 platos de comida caliente.

“Hemos visto cómo la comida, el transporte y lo básico han subido. Muchas personas no tienen ni trabajo ni ingresos fijos. Esta olla nace para responder a esa urgencia”, explicó Sevilla. Añadió que el trabajo se realiza de forma voluntaria: “Todos los que cocinamos somos voluntarios, desde el personal de nuestras áreas hasta personas que ofrecen sus vehículos para traer las ollas”.

Paralelamente, el equipo de trabajo social de la fundación identifica casos críticos entre los asistentes. Según la organización, entre los beneficiarios hay adultos mayores con edades por ejemplo que bordean los 70, 80 y 88 años, madres solas con varios hijos, personas con discapacidad, y también desempleados. Lo que más nos reconforta es escuchar ese ‘gracias’ o ver una sonrisa. Esa comida, para muchos es la única del día”, concluyó Sevilla.

Se puede colaborar tanto con aportes económicos como con tiempo. Las personas interesadas pueden contactarse al número 703-92438.