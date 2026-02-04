Amplían vacunación para sarampión, poliomielitis y rubéola hasta los 6 años

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba amplió ayer el rango de edad para la vacunación hasta los 6 años para el sarampión, rubéola y poliomielitis, con el fin de completar dosis pendientes y proteger a niños que no recibieron ninguna dosis.

El jefe de la Unidad de Epidemiología, Rubén Castillo, explicó que la medida busca reducir riesgos, garantizar la protección infantil y rescatar a niños con esquemas incompletos. La estrategia incluye la aplicación de una dosis adicional dentro del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del departamento.

Más datos

Según el informe epidemiológico de la semana se registraron 9.019 casos de infecciones respiratorias agudas (IRAs), un incremento del 16% en la última semana.

De estos, 268 pacientes presentaron neumonía, algunos con complicaciones, principalmente tras el reinicio de actividades educativas. Las autoridades recomiendan reforzar medidas de bioseguridad ante el reinicio de clases.

En enfermedades diarreicas agudas, se notificaron 2.345 casos, un incremento del 8%, con 33% de los afectados menores de 5 años

Castillo informó que se registró un incremento en las notificaciones por mordeduras de perros, con 371 casos, de los cuales casi el 8% corresponde a menores de cinco años. Asimismo, indicó que se continúa con el seguimiento del caso de rabia humana, mientras se aplica el esquema de postexposición a los contactos. En dengue no se reportaron casos nuevos, pero se registraron 229 casos sospechosos con síndrome febril, seis de ellos con signos de alarma, todos descartados por laboratorio.

Los índices de infestación vectorial aumentaron entre 9% y 17% en distritos del eje metropolitano, principalmente en el sur de Cercado.

Respecto a chikungunya, se notificaron 33 nuevos casos, concentrados en el trópico de Cochabamba. Sedes advirtió que la enfermedad continúa circulando y puede generar complicaciones osteoarticulares, por lo que se mantiene la vigilancia.

Se notificaron 53 nuevos casos de varicela, con una reducción del 14% respecto a la semana anterior; No se registraron casos confirmados de sarampión, aunque la vigilancia continúa.