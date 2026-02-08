¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos

Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy encuentran abrigo. Este espacio, ubicado en la avenida Simón López entre J. García y Enrique Arze, se ha convertido en un refugio para mininos rescatados y para quienes creen en las segundas oportunidades.



La historia comienza con Verónica Herrera, que desde siempre sintió una conexión profunda con los gatos y la necesidad de protegerlos. “Hay mucha gente que bota a los gatitos, los desprecia, y terminan en la calle sin un hogar”. La idea de CatpuCcino surgió de algo cotidiano y sincero. “Quise combinar el frappe con los michis”, cuenta, explicando cómo unió su gusto por las bebidas frías con el amor por los gatos. La inspiración llegó tras un viaje a Argentina, donde conoció cafeterías temáticas con gatos y decidió traer esa experiencia a Bolivia. El proyecto empezó a gestarse en 2024 y se consolidó oficialmente en junio de 2025.



Hoy, CatpuCcino alberga a tres gatos rescatados que viven de manera permanente en el lugar, pero su misión va más allá. Al menos 30 gatitos ya fueron dados en adopción, y actualmente cuatro esperan encontrar un hogar.



La cafetería permite además que los visitantes lleguen con sus propios gatos. “Hay mucha gente que viene con sus gatitos y ellos disfrutan de la visita, juegan en el parque que armamos para ellos”. Ademas la experiencia ha cruzado fronteras departamentales. “Nos visitaron desde Sucre, Santa Cruz y La Paz; llegaron gatos viajando con sus amos”. El menú acompaña la experiencia con frappes, smoothies, jugos, cappuccinos y opciones saladas. La atención es de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 y domingos de 11:00 a 19:00.



Quienes pasan por el lugar dejan algo más que su visita. En las paredes se observan papeles escritos a mano donde quedan los recuerdos. “Hermoso lugar y hermosos michis, nos vemos pronto”. Otra frase, firmada por Aylin Suárez: “Con sus ojitos brillantes y patitas suaves iluminan el alma en todo instante”.