La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía

Publicado el 16/02/2026 a las 12h51
La terminal de buses de Cochabamba informó que suspendió las salidas de viaje al occidente del país por el derrumbe de rocas que afecta la circulación en la región de Pongo, en Ch’alla Grnde, desde la madrugada de este lunes.

En tanto, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que la carretera que une Cochabamba con Oruro estará restringida de 7:00 a 12:00 por trabajos de liberación en la vía, según un reporte de ABI.

La información se da luego de que en horas de la mañana de este lunes ocurrió un desprendimiento de rocas de gran magnitud y tierra en el tramo Caracollo-Confital-Bombeo obstaculizando el tránsito de flotas, vehículos privados y transporte pesado.



“Por la magnitud del derrumbe, se realizarán restricciones vehiculares temporales para realizar trabajos con maquinaria pesada en el sector”, explicó la ABC en un comunicado.

