El presidente Paz y su gabinete respaldan la “Visión Cochabamba” en el Congreso Empresarial 2026

El Congreso Empresarial FEPC 2026 concluyó este 19 de febrero con la presencia del Presidente del Estado y su gabinete ministerial, consolidando el respaldo institucional a la Visión Cochabamba como hoja de ruta estratégica para el desarrollo productivo regional y nacional.

El mandatario participó en el encuentro empresarial, reafirmando que el Gobierno se encuentra “a la orden de Cochabamba” y dispuesto a trabajar de manera coordinada con el empresariado para impulsar transformaciones estructurales.

En su intervención, el Presidente destacó que Bolivia atraviesa un proceso de estabilización económica tras 100 días de gestión, señalando avances en la reducción del riesgo país, estabilización cambiaria y recuperación de la confianza interna y externa.

El mandatario enfatizó que Cochabamba debe asumir un liderazgo nacional en la defensa de la inversión y el desarrollo, proponiendo un acuerdo departamental firme contra los bloqueos que históricamente han afectado la competitividad regional.

“No podemos seguir permitiendo que se bloquee el derecho al desarrollo. Cochabamba es el corazón de la patria y debe liderar la transformación productiva del país”, afirmó.

Asimismo, anunció que el Gobierno impulsará una agenda internacional de inversión acompañada por delegaciones empresariales, promoviendo encuentros directos con socios estratégicos como Brasil y otros países vecinos.

Cochabamba como motor nacional

El Congreso Empresarial 2026: Inversión, Integración y Oportunidades para todo", presentó formalmente la Visión Cochabamba 2030, que contó con la participación de más de 650 líderes empresariales, autoridades nacionales y subnacionales, derivan en cuatro pilares estratégicos de transformación productiva: (1) Nodo Estratégico de Integración y Logística, (2) Polo de Transformación Industrial y Agroexportadora, (3) Capital Boliviana de Comercio y Servicios Especializados y (4) Zona Energética Estratégica. Sostenidos cada uno de ellos y en su conjunto sobre un pilar estructural que es Seguridad Jurídica y Competitividad regulatoria. Estos pilares no representan iniciativas aisladas, sino un modelo sistémico integrado que busca reposicionar a Cochabamba como nodo productivo nacional con proyección internacional.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) reafirmó su rol como máxima instancia de representación del empresariado privado cochabambino y destacó que el evento consolidó una agenda estratégica común orientada a posicionar a Cochabamba como nodo de integración productiva y motor del desarrollo nacional.

El Congreso concluyó con el compromiso de avanzar en la articulación público–privada para fortalecer la inversión, la formalización económica y la competitividad regional, en una etapa que proyecta a Cochabamba como protagonista del nuevo ciclo productivo del país.