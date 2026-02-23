Activan alerta sanitaria por la ckikunguña en el trópico y la región metropolitana

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 23/02/2026 a las 11h20
Durante la temporada de lluvias, el departamento de Cochabamba mantiene vigilancia sanitaria por casos de chikunguña, concentrados principalmente en la región del trópico. En el área metropolitana, desde la ciudad hasta Sipe Sipe, se realizan el seguimiento por el riesgo de que la enfermedad aparezca.

“El trópico concentra la mayor parte de los contagios, y es la zona que seguimos con más atención”, explicó el secretario de Salud del municipio, Aníbal Cruz.

La chikunguña es una enfermedad viral causada por el virus de la Ckinkungunya y transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que propaga el dengue, zika y fiebre amarilla. El mosquito se originó en las copas de los árboles, por lo que históricamente se  conoció como “mosquito de los leñadores”. Cruz señaló que “con el tiempo  se ha adaptado a vivir cerca del suelo y en áreas urbanas, reproduciéndose en agua de lluvia acumulada en recipientes domésticos”.

La transmisión ocurre cuando la hembra pica a una persona infectada y luego pone huevos en el agua, manteniendo el virus en la siguiente generación. Debido a su corto rango de vuelo, de unos 50 metros, la propagación depende principalmente de la cercanía entre criaderos y personas. “Por eso la limpieza de patios y domicilios es fundamental para reducir el riesgo de contagio”, señaló Cruz.

Los síntomas más frecuentes incluyen fiebre, dolor insoportable en las articulaciones y músculos, cansancio y erupciones en la piel. Aunque los casos graves son poco comunes, los malestares pueden prolongarse varias semanas principalmente en personas con enfermedades de base, abuelos y niños. (Vea la infografía)

Las medidas de prevención son simples, pero efectivas. Cruz destacó: “La única forma de controlar la enfermedad, además de la vigilancia epidemiológica y del comportamiento responsable de la población es destruir los criaderos del mosquito”.

Evitar agua acumulada en baldes, macetas, botellas o llantas puede marcar la diferencia. La limpieza de patios, el deshierbe de jardines y el lavado frecuente de recipientes con agua son hábitos que ayudan a prevenir la reproducción.

El mosquito se ha adaptado también a distintos pisos ecológicos y actualmente se encuentra en zonas bajas y medias, lo que explica por qué la chikunguña se presenta durante la temporada de lluvias. “Se trata de una enfermedad endémica que reaparece con las lluvias, cuando las condiciones favorecen la reproducción del mosquito”, indicó Cruz.

A nivel nacional, la ministra de Salud, Marcela Flores, señaló que los departamentos más afectados son Cochabamba y Santa Cruz. 

Además, la vigilancia se mantiene activa en todo el país. Cruz recordó que "la participación de la comunidad es clave. 

 

 para proteger a toda la población".

 

