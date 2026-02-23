Vecinos de Nuevo Amanecer viven sin agua, luz, gas y transporte a causa de los deslizamientos

Más de una veintena de vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Nuevo Amanecer, en el sur de la ciudad, viven desde hace casi un año sin agua, luz y transporte como consecuencia de los deslizamientos. Denuncian el abandono de las las autoridades municipales.

El sector está afectado por los deslizamientos desde el 2 de marzo de 2025, cuando se detectaron las primeras señales del desastre en 22 casas, que después de dos semana se desplomaron por las filtraciones y las intensas lluvias.

La presidenta de la OTB Nuevo Amanecer, Karina Claros, denunció que las autoridades no cumplieron aún con la ayuda ofrecida y soportan la falta de servicio básicos. Explicó que los deslizamientos se deben a un mal manejo de aguas que causaron filtraciones en este sector de la ciudad de Cochabamba.

“Se ha hecho poner alcantarillado externo a los vecinos colindantes, porque se ha tenido que cortar la red de alcantarillado alrededor del perímetro y lo mismo se ha tenido que hacer con el agua potable para prever las filtraciones” aclaró. Dijo que actualmente, sólo se abastecen a través de piletas públicas.

Además, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) cortó el servicio, porque los postes cedieron y realizó una reubicación de la red de energía y el corte de gas para evitar fugas.

Uno de los vecinos, Lucio Canaviri, contó que vive en un cuarto improvisado de calaminas, porque no cuenta con recursos para un alquiler.