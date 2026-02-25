Aumenta la infestación de mosquitos en el eje metropolitano de Cochabamba

Las autoridades de salud del departamento de Cochabamba alertaron sobre el incremento de la infestación vectorial en el eje metropolitano, una situación que mantiene en vigilancia a los servicios sanitarios ante el riesgo de transmisión de enfermedades como la chikunguña y el dengue, informó el jefe de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Rubén Castillo.

El comportamiento de la chikunguña en el departamento presenta diferencias entre regiones. Castillo explicó que la mayor concentración de casos se registra en el trópico, pero advirtió que preocupa la situación en el eje metropolitano debido a la creciente infestación de mosquitos. “Lo que no queremos es que esta situación se presente en el eje metropolitano, donde tenemos una infestación vectorial creciente y una potencialidad real de transmisión”, señaló.

Hasta la fecha, el departamento registra 190 casos autóctonos de chikunguña en la presente gestión. Del total, el 88% corresponde al trópico de Cochabamba, mientras que el 12% se reporta en municipios no tropicales como Cercado, Sipe Sipe, Capinota, Aiquile y Mizque, donde ya se confirmó transmisión local.

El jefe de Epidemiología indicó que cerca del 80% de los casos notificados recientemente corresponde al eje metropolitano, por lo que se intensificaron las acciones preventivas, como la “minga” o destrucción de criaderos. “La minga no significa limpiar toda la casa. Nuestro objetivo es eliminar los criaderos, principalmente los recipientes que almacenan agua”, aclaró.

Estas tareas se desarrollan con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja y los gobiernos municipales. En una sola jornada se identificaron 68 viviendas con presencia de larvas, un dato que refuerza la alerta sanitaria en zonas urbanas del eje metropolitano.

Más datos

En relación con otras enfermedades de vigilancia epidemiológica, durante el periodo evaluado no se confirmaron nuevos casos de dengue.

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) registraron 10.718 casos, lo que representa una reducción del 2% en comparación con la semana anterior.

No se registraron casos positivos de Covid-19.

Las enfermedades diarreicas agudas alcanzaron 2.204 casos, lo que representa una disminución del 11%. Del total, el 35% corresponde a menores de 5 años.

Respecto a la rabia, no se registraron variaciones en la notificación de casos en animales y se mantiene un caso humano. Sin embargo, durante la última semana se reportaron 346 mordeduras, por lo que las autoridades recordaron que todo caso debe ser notificado en los centros de salud.

En cuanto a la varicela, se registraron 53 casos, atribuidas al retorno a clases.