Gobernación y Senamhi alertan de un déficit de lluvias en el valle y cono sur

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 08/03/2026 a las 10h12
ESCUCHA LA NOTICIA

La Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el mes de febrero registró un marcado déficit de precipitaciones pluviales en el departamento, afectando principalmente a las regiones del valle alto y cono sur, según un reporte de la Gobernación.

El secretario departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Oscar Zelada, explicó que, si bien enero presentó lluvias dentro de parámetros normales, febrero fue un mes seco, situándose incluso por debajo de los registros del año más crítico reciente, la gestión 2023.

“En la Región Metropolitana Kanata tenemos garantizado el abastecimiento de agua potable, con almacenamientos superiores al 80% en Misicuni, Escalerani y Corani, en coordinación con Epsas y Semapa. Sin embargo, el panorama es distinto en el valle alto y cono sur, donde ya se reportan sequías extremas”, señaló Zelada. 

De acuerdo con el reporte, la represa de La Angostura se encuentra con un 32% de almacenamiento, situación que obliga a coordinar descargas controladas y priorizar la acumulación de agua ante la ausencia de precipitaciones significativas durante febrero.

Más datos

El responsable departamental del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Erick Sosa, explicó que el déficit se concentra en el piso agroecológico de valles, donde se registran índices elevados de estrés hídrico meteorológico.

“Hemos tenido una época de lluvias normal hasta enero, pero febrero ha sido deficitario, especialmente en valle alto y cono sur. Esto puede afectar cultivos en etapa de floración y cuajado, reduciendo la producción agrícola”, advirtió.

Ambas autoridades indicaron que marzo podría presentar precipitaciones dentro de lo normal; no obstante, no compensará el déficit acumulado en febrero. En ese contexto, la Gobernación activó coordinación con las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) y los municipales para promover el uso racional del agua y fortalecer sistemas de riego tecnificado, como el riego por goteo.

Asimismo, se evalúa, en coordinación con Defensa Civil, la posibilidad de implementar medidas complementarias como el bombardeo de nubes, en caso de persistir el comportamiento seco durante marzo.

La Gobernación reiteró el llamado a los gobiernos municipales del valle alto y cono sur a prepararse ante un posible escenario de sequía, mientras que la población de la Región Metropolitana Kanata, desde Sacaba hasta Sipe Sipe, puede mantener la tranquilidad respecto al suministro de agua potable, garantizado por los niveles actuales de almacenamiento de  agua.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22
2
Gobernación y Senamhi alertan de un déficit de lluvias en el valle y cono sur
3
Reutilizan los neumáticos en desuso para la cosecha y trabajos en el campo
4
Guerra en Oriente Medio: un conflicto que se desborda por todas partes
5
Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial

Lo más compartido

1
Camacho celebra renuncia de Barrientos y dice que la aplicación del modelo 50/50 es "indetenible"
2
Gobierno autoriza el uso de biotecnología HB4 para la soya en Bolivia
3
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
4
12 presidentes latinoamericanos participan de la cumbre de Trump este sábado
5
El Alto: Tres niños sobreviven a un intento de infanticidio tras ser envenenados y heridos

Más en Cochabamba

07/03/2026
Estropical: descuentos y paquetes turísticos destacan en feria de viajes en Cochabamba
¿Está pensando en sus vacaciones para este 2026? Una nueva oportunidad para planificarlas con descuentos importantes llega a la ciudad.
Ver más
06/03/2026
Invitan al “Cocha Coffee Fest” en el parque Abraham Lincoln el domingo
Cochabamba será sede el domingo 8 de marzo de “Cocha Coffee Fest”, un evento que pretende llegar a todos los amantes del café y también a aquellas personas que...
Ver más
La Alcaldía a través de la Secretaría de Atención al Ciudadano informó ayer que continúa vigente el denominado “Perdonazo exprés”, una medida destinada a facilitar la regularización de deudas...
Ver más
06/03/2026
Amplían plazo del ‘Perdonazo exprés’ con 100% de descuento en multas tributarias
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) lanzó ayer la campaña masiva de vacunación contra el sarampión dirigida a menores de 5 años en las unidades educativas del departamento.
Ver más
05/03/2026
Sedes lanza una cruzada contra el sarampión en Cochabamba
Las Infecciones Respiratorias Agudas(IRAs) registraron un aumento del 38% en la última semana en el departamento de Cochabamba por la mayor interacción en las escuelas y las actividades sociales de...
Ver más
04/03/2026
Resfríos aumentan en un 38% por el Carnaval y contagios en las escuelas
Con el objetivo de  agilizar la tramitación de causas penales y reducir la retardación de justicia,  la Fiscalía Departamental de Cochabamba inició el Primer Plan de Descongestionamiento para...
Ver más
04/03/2026
Inician plan de descongestión de cárceles en Cochabamba
En Portada
08/03/2026 País
Tribunales departamentales intensifican tareas para las elecciones del domingo 22
A dos semanas de las elecciones subnacionales del 22 de marzo los preparativos se intensifican en los nueve Tribunales Electorales  Departamentales (TED) del...
vista
08/03/2026 País
Los candidatos proponen regalías por electricidad y hub logístico industrial
Las propuestas de establecer una regalía por la generación de energía eléctrica para Cochabamba y la creación de una zona industrial o Hub logístico industrial...
vista
08/03/2026 País
Candidatos Loza y Flores hablan de polos productivos, turismo y autonomía
El escenario político rumbo a las elecciones subnacionales en el departamento de Cochabamba presenta distintas visiones sobre el rol que debe cumplir la...
vista
07/03/2026 Mundo
Presidente Paz se reúne con su homólogo electo de Chile en Miami
En el marco de la cumbre «Escudo de las Américas», el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José...
vista
07/03/2026 Mundo
Donald Trump y 12 líderes regionales firman un acuerdo de coalición militar contra cárteles de la droga
El presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció durante cumbre Escudo de las Américas que el país ha desatendido la región durante años.
vista
07/03/2026 País
El apretón de manos entre Paz y Trump abre una nueva era en las relaciones entre Bolivia y EE. UU.
En el encuentro, Donald Trump agradeció la presencia de Rodrigo Paz en el evento que se celebra en Miami. Se trata del primer encuentro en ambos mandatarios.
vista
Actualidad
En el Día Internacional de la Mujer, la Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), expresó...
Ver más
08/03/2026 País
Iglesia Católica exige respeto a la vida y dignidad de la mujer ante escalada de feminicidios en Bolivia
Buceadores especializados de la Armada Boliviana realizaron trabajos de limpieza, inspección y mantenimiento...
Ver más
08/03/2026 País
Buceadores de la Armada trabajan a casi 5.000 metros de altura para garantizar agua potable en Potosí
El presidente estadounidense Donald Trump no tardó mucho tiempo en dar contenido a su iniciativa del Escudo de las...
Ver más
08/03/2026 Mundo
17 países americanos se unen contra los carteles
El haber inaugurado una nueva etapa en el transporte masivo en el país, abrir Bolivia a los cielos del mundo, coadyuvar...
Ver más
08/03/2026 País
El Hércules C-130H abrió a Bolivia los cielos del mundo durante 49 años
Deportes
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
Tras un intenso partido, el representativo de Cochabamba superó por 2-0 a SantaCruz y se consagró campeón del Torneo...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Cochabamba gana el campeonato del Torneo Nacional de Selecciones Femeninas Sub 17
Bolívar y Always Ready disputarán esta tarde el campeonato de la Copa de Verano, a partir de las 16:00 en el estadio...
Ver más
08/03/2026 Fútbol
Bolívar y Always Ready definen al campeón de la Copa de Verano en el estadio Hernando Siles
Tras el partido de ida de la final del torneo de verano, en el que Always Ready ganó a Bolívar en El Alto (3-2), en un...
Ver más
07/03/2026 Fútbol
Fuego cruzado entre Claure y Costa: Acusaciones de amenazas a jugadores, pedidos de pruebas y denuncias
Tendencias
Hace 20 años, el programa Cajas Nido de la Paraba Barba Azul (Ara glaucogularis) impulsado por la Asociación Armonía...
Ver más
08/03/2026 Medio Ambiente
El programa Cajas de Nido de Paraba Barba Azul bate récords históricos
Doble Click
La 98.ª edición de los Premios de la Academia está más cerca que nunca. Tras el anuncio de los nominados en las 24...
Ver más
08/03/2026 Cultura
Los hispanos que aspiran a conquistar los Premios Óscar 2026
Conmemorando el Día Internacional del Escultor, hoy levanta telón la octava edición de la exposición “Esculturas que...
Ver más
06/03/2026 Cultura
Virtuosos escultores festejan su día con una exposición
El escritor portugués Antonio Lobo Antunes ha fallecido a los 83 años de edad, según ha confirmado la editorial Dom...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Muere el gran escritor portugués Antonio Lobo Antunes a los 83 años
Del 23 de marzo al 25 de abril se desarrollarán las Jornadas Culturales Plurinacionales, un proceso nacional de diálogo...
Ver más
05/03/2026 Cultura
Las Jornadas Culturales llegan renovadas