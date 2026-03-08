Gobernación y Senamhi alertan de un déficit de lluvias en el valle y cono sur

La Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el mes de febrero registró un marcado déficit de precipitaciones pluviales en el departamento, afectando principalmente a las regiones del valle alto y cono sur, según un reporte de la Gobernación.

El secretario departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos, Oscar Zelada, explicó que, si bien enero presentó lluvias dentro de parámetros normales, febrero fue un mes seco, situándose incluso por debajo de los registros del año más crítico reciente, la gestión 2023.

“En la Región Metropolitana Kanata tenemos garantizado el abastecimiento de agua potable, con almacenamientos superiores al 80% en Misicuni, Escalerani y Corani, en coordinación con Epsas y Semapa. Sin embargo, el panorama es distinto en el valle alto y cono sur, donde ya se reportan sequías extremas”, señaló Zelada.

De acuerdo con el reporte, la represa de La Angostura se encuentra con un 32% de almacenamiento, situación que obliga a coordinar descargas controladas y priorizar la acumulación de agua ante la ausencia de precipitaciones significativas durante febrero.

Más datos

El responsable departamental del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Erick Sosa, explicó que el déficit se concentra en el piso agroecológico de valles, donde se registran índices elevados de estrés hídrico meteorológico.

“Hemos tenido una época de lluvias normal hasta enero, pero febrero ha sido deficitario, especialmente en valle alto y cono sur. Esto puede afectar cultivos en etapa de floración y cuajado, reduciendo la producción agrícola”, advirtió.

Ambas autoridades indicaron que marzo podría presentar precipitaciones dentro de lo normal; no obstante, no compensará el déficit acumulado en febrero. En ese contexto, la Gobernación activó coordinación con las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) y los municipales para promover el uso racional del agua y fortalecer sistemas de riego tecnificado, como el riego por goteo.

Asimismo, se evalúa, en coordinación con Defensa Civil, la posibilidad de implementar medidas complementarias como el bombardeo de nubes, en caso de persistir el comportamiento seco durante marzo.

La Gobernación reiteró el llamado a los gobiernos municipales del valle alto y cono sur a prepararse ante un posible escenario de sequía, mientras que la población de la Región Metropolitana Kanata, desde Sacaba hasta Sipe Sipe, puede mantener la tranquilidad respecto al suministro de agua potable, garantizado por los niveles actuales de almacenamiento de agua.