Hospitales celebran a San Juan de Dios, patrón de los enfermos y hospitales

Los trabajadores en salud conmemoraron ayer al patrón de los enfermos y hospitales, San Juan de Dios.

En el Hospital Clínico Viedma el personal médico participó de una misa en devoción al patrono de los médicos y los pacientes. La directora Adela Amaya Mejía informó que este centro de tercer nivel atiende diariamente entre 800 y 1.000 consultas médicas y mantiene alrededor de 200 pacientes internados.

La autoridad explicó que el hospital enfrenta una elevada demanda de atención debido a que recibe pacientes no solo de la ciudad, sino también de distintos municipios del departamento e incluso de otras regiones del país.

Entre las patologías que con mayor frecuencia atiende el personal médico destacan las enfermedades cardiovasculares, infecciones y cáncer, que representan una parte importante de los casos que llegan al centro hospitalario.

Pese a la presión sobre los servicios, la directora aseguró que el hospital continúa respondiendo a la demanda de la población.

“Es un hospital que diariamente presenta muchos retos y también soluciones. Somos un personal bastante resiliente y encontramos la manera de atender a los pacientes”, afirmó.

Amaya explicó que en determinados momentos algunos servicios pueden llegar a saturarse debido al flujo de pacientes.

“Hay momentos en que los servicios se saturan, pero no hemos llegado a colapsar. Siempre hemos podido atender a todos los pacientes que llegan”, indicó.

Asimismo, la directora reiteró la importancia de fortalecer la infraestructura sanitaria en el departamento y destacó el proyecto de la Ciudadela de la Salud, una iniciativa bastante esperada que busca ampliar la capacidad hospitalaria en Cochabamba.

“Es un proyecto muy importante para el departamento y esperamos que en futuras gestiones pueda materializarse para mejorar la atención de la población”, sostuvo.