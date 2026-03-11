Laguna Alalay: 15 paneles informarán sobre las aves acuáticas a los visitantes

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 11/03/2026 a las 8h43
A partir de la fecha, la población que visita o pase por la laguna Alalay, al sur de la ciudad de Cochabamba, podrá conocer las principales especies de aves acuáticas que existen en el sector a través de los 15 letreros que instaló la Alcaldía de Cercado.

El objetivo de informar a la población sobre las especies de aves que habitan y visitan este humedal urbano.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, explicó que se registran 36 especies de aves acuáticas, lo que refleja el estado favorable del ecosistema de la laguna, según una nota de prensa.

“Esto es una muestra de que la laguna está atravesando su mejor momento”, dijo.

Los letreros informativos forman parte de una primera fase de señalización ambiental que busca fortalecer la educación y conciencia ciudadana sobre la biodiversidad presente en la laguna, permitiendo que visitantes y vecinos conozcan las especies que llegan desde diferentes regiones del mundo.

Gutiérrez anunció que en los próximos días se realizará un refallo en el mejoramiento de suelos en el sector norte de la laguna, junto con trabajos de forestación.

El biólogo José Balderrama explicó que en la laguna se identifican dos grandes grupos de aves: las especies residentes, que permanecen durante todo el año, y las especies migratorias que llegan en determinadas temporadas.

Durante el actual periodo se registró la presencia de 36 especies y 3.500 individuos.

“En los últimos días se observó una gran cantidad de aves boreales, lo que significa que llegaron desde Canadá recorriendo alrededor de 20.000 kilómetros”, explicó.

