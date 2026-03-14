Severich y Bellott son proclamados y cierran su campaña en la zona sur de Cochabamba

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 13/03/2026 a las 23h46
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Los candidatos de la alianza Soluciones con Todos: Javier Bellott a la Alcaldía de Cochabamba y Mario Severich a la Gobernación de Cochabamba cerraron el viernes su campaña con una gran proclamación en la zona sur de la ciudad, en la avenida Panamericana.

Bellott y Severich reafirmaron sus propuestas para cambiar Cochabamba en los ámbitos de la educación, salud y seguridad.

“Queridos llajtamasis estoy agradecido que estén con nosotros, porque tenemos que cambiar Cochabamba, porque tiene que ser la primera, porque cuando una ciudad es de primera es porque no hay gente que no sea reconocida y atendida”, declaró Bellotr ante sus seguidores.

El candidato a la Gobernación de Cochabamba por Soluciones con Todos, Mario Severich, expresó: “Estoy más que sorprendido esta noche, la fuerza está en las juntas escolares, estoy muy contento de tenerlos acá”.

Se comprometió a solucionar la necesidad de agua en la zona sur. “Vamos a tener agua del Proyecto Múltiple Misicuni para que todos tomen agua”.

Ambos anunciaron que solucionarán el problema de la basura que ha sido postergado.

El próximo 22 de marzo, la población acudirá a las urnas para elegir a nuevas autoridades municipales y departamentales.

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