Zoonosis rescata a 32 perros y 2 gatos en depósitos cerca La Pampa

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que ayer rescataron a 32 canes y dos gatos en un operativo sorpresa ejecutado en depósitos en los alrededores del mercado La Pampa.



Los animales fueron hallados en un depósito en condiciones inadecuadas, dentro de cajas de cartón y cajas usadas para el transporte de pollos, sin ventilación ni luz. Según la autoridad, la situación evidenciaba hacinamiento y sufrimiento de las mascotas.



“Las condiciones son las más lamentables. No tienen ventilación ni luminosidad, están en cajas de transporte de pollos y cajas de cartón”, señaló Prudencio al explicar el estado en el que fueron encontrados.



El jefe de Zoonosis indicó que aún no existe un informe final sobre el caso, ya que continúan reuniendo información sobre el origen y el destino de los animales. “No tenemos el informe todavía final, es preliminar”, explicó.



De acuerdo con las primeras investigaciones, los animales aparentemente estaban siendo transportados hacia otra provincia o incluso a otro departamento, por lo que se busca identificar a las personas responsables.



Prudencio también indicó que el transporte inadecuado de animales puede ser sancionado con multas de entre Bs. 150 y 1.000 por cada animal, según la normativa municipal.



Asimismo, alertó que ninguno de los animales tendría antecedentes de vacunación antirrábica, lo que representa un posible riesgo para la salud pública.



La autoridad también señaló que se realizará una caracterización de los animales rescatados, para conocer datos como la cantidad de machos y hembras, las razas y su estado de salud. Estos datos formarán parte del informe.