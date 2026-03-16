Nueve candidatos le dicen a Cochabamba sus propuestas en el debate

Nueve de los 10 candidatos participaron anoche del debate a la Alcaldía de Cochabamba del Tribunal Electoral Departamental.

El candidato Ronald Unzueta del MTS observó el contrato para el manejo y la industrialización de la basura que suscribió la actual gestión por Bs 1.300 millones, porque se hipotecaría la administración de los residuos sólidos por los próximos 25 años. Anunció una lucha contra la corrupción en la administración municipal.

El candidato de Libre, Giovann Arzabe, estuvo a punto de abandonar el debate por la ausencia del candidato de Súmate, Manfred Reyes Villa, al exigir que los aspirantes presentes puedan formular preguntas a quien no acudió.

Una vez superada esta etapa presentó su propuesta. Dijo que pedirá una revisión de todos los contratos y créditos que suscribió la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa y propondrá una ley para interpelar a directores y secretarios municipales.

El candidato de Soluciones con Todos, Javier Bellott, recordó su lucha por la democracia en su juventud y dijo que ahora le preocupa el retorno del autoritarismo y la falta de una visión a largo plazo de la ciudad

Observó que exista una improvisación y que la población esté en riesgo.

Dijo que sus prioridades serán la recuperación del río Rocha y de la laguna Alalay. Fue el único que propuso eliminar el pago del agua que distribuye Semapa por categorías y aplicar el pago por consumo.

El candidato Carlos Zavaleta (AUPP) cuestionó que el actual alcalde haya promedito en campaña resolver el problema de la basura en seis meses, pero no cumplió. Señaló que en su caso resolverá el tema en un año con una alianza público privada.

El candidato de Patria, Ramón Daza, basó su propuesta en el crecimiento económico. Dijo que como presidente de la Cámara de Industria Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) constató que el departamento es el que menos produce y propone una nueva forma. Además, de profundizar la autonomía.

El candidato del FRI, Jhon Mendoza, remarcó que es un arquitecto planificador y propuso un plan de cinco pilares. Plantea una planificación de la ciudad, del comercio, del transporte, la recuperación del río Rocha y la laguna Alalay y mejorar el desarrollo humano.

El candidato del PDC, Cristian Tastaca, se presentó como el primer candidato alcalde de la zona sur. Dijo que se enfocará en la lucha contra la corrupción y erradicar el diezmo. Puntualizó que desde hace 23 años vive en una calle de tierra.

El candidato de NGP, José Carlos Sánchez, observa que el “monarca” no participe del debate. Presentó una propuesta para ayudar con financiamiento a los emprendedores a través de un acuerdo con la banca,

La candidata de Unidos, Rocío Molina, dijo que gobernará para las familias y luchar contra la corrupción. Dijo que conoce el diagnóstico de una ciudad donde las familias pagan el agua más cara de Bolivia. Observó que haya candidatos que piensan que la solución a los problemas de la población de Cochabamba sean obras de hormingón.