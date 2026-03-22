Sacaba elige a sus autoridades, hay 11 candidatos a la Alcaldía

La jornada electoral del 22 de marzo definirá a las nuevas autoridades municipales de Sacaba para los próximos cinco años.



Con 11 candidatos en carrera, 58 recintos electorales habilitados y un padrón significativo, el municipio se prepara para una jornada democrática en la que la participación ciudadana será clave para definir el rumbo de su gestión local.

Candidatos



En el municipio de Sacaba participan 11 organizaciones políticas, que presentan a sus candidatos a la Alcaldía: Riony Villarroel Ledezma del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Alejandro Quisberth Gamarra del Frente de Unidad Nacional (UN), Marco Antonio Patón Chambí del Pardido Demócrata (PDC), Dora Lizeth Morales Ríos de Alianza por la Unidad de los Pueblos (AUPP), Ángel Quiroga García APB-Súmate, Limbert Céspedes López FRI, Liriomar Rojas Zambrana de Libre, Javier Isidoro Gonzales Bascope Patria Unidos, Wilder Vargas Rosas NGP, Jorge Edmer Muñoz Valdivia de Unidos y Juan Carlos Coca Morales de Soluciones con Todos.



Entre los postulantes predominan perfiles profesionales vinculados al área jurídica, técnica y de servicios, además de emprendedores y trabajadores independientes.



La participación femenina está representada por dos candidatas, lo que refleja la presencia de mujeres en la contienda electoral.



Debido a su población, Sacaba se constituye en uno de los municipios con mayor peso electoral en Cochabamba, lo que incrementa la competencia política en esta jurisdicción.

Elección de concejales



Además de la elección del alcalde, la población votará por concejales municipales mediante listas presentadas por cada organización política.



La asignación de escaños en el Concejo Municipal se realiza a través de un sistema de representación proporcional, en función de la cantidad de votos obtenidos por cada partido.



Debido a su población, Sacaba contará con un Concejo Municipal conformado por 11 concejalas y concejales, quienes estarán encargados de la elaboración de normas y la fiscalización de la gestión municipal.

Sacaba en contexto



Ubicado a aproximadamente 13 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, el municipio de Sacaba forma parte del eje metropolitano del departamento y se ha consolidado como una de las regiones con mayor crecimiento poblacional.



Limita al norte con los municipios de Morochata y Cocapata; al sur con Arbieto, Tolata, San Benito y Tiraque; al oeste con Cochabamba y Tiquipaya; y al este con Colomi y Villa Tunari.



El municipio está dividido en seis distritos urbanos y seis distritos rurales: Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, Distrito 4, Distrito Rural 5, Distrito 6, Distrito 7, Distrito Rural Lava Lava, Distrito Rural Chiñata, Distrito Rural Aguirre, Distrito Rural Ucuchi y Distrito Rural Palca.



Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Sacaba cuenta con una población de 219.092 habitantes, cifra que refleja un crecimiento sostenido. Este crecimiento ha dado lugar a un municipio con características tanto urbanas como rurales.



Su economía se sustenta principalmente en el comercio, el transporte y las actividades agrícolas en el área rural, consolidándolo como un punto clave dentro del eje metropolitano.



Sacaba forma parte de la circunscripción 23 dentro de la organización territorial electoral.



Para la jornada electoral, el municipio cuenta con 58 recintos electorales, donde los ciudadanos habilitados emitirán su voto en 647 mesas de sufragio.



El municipio llega a esta jornada tras la gestión del alcalde Pedro Gutiérrez Vidaurre, electo en 2021 con el 40,03% de los votos.



La jornada electoral no solo definirá a las nuevas autoridades sino el rumbo del desarrollo de Sacaba.



En un contexto de crecimiento sostenido en zonas urbanas y rurales del municipio con demandas crecientes e importantes la decisión de los votantes tendrá incidencia en el eje metropoltano .