Sacaba elige a sus autoridades, hay 11 candidatos a la Alcaldía

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 22/03/2026 a las 7h36
ESCUCHA LA NOTICIA

La jornada electoral del 22 de marzo definirá a las nuevas autoridades municipales de Sacaba para los próximos cinco años.

Con 11 candidatos en carrera, 58 recintos electorales habilitados y un padrón significativo, el municipio se prepara para una jornada democrática en la que la participación ciudadana será clave para definir el rumbo de su gestión local.

Candidatos 

En el municipio de Sacaba participan 11 organizaciones políticas, que presentan a sus candidatos a la Alcaldía: Riony Villarroel Ledezma del Movimiento Tercer Sistema (MTS), Alejandro Quisberth Gamarra del Frente de Unidad Nacional (UN), Marco Antonio Patón Chambí del Pardido Demócrata (PDC), Dora Lizeth Morales Ríos de Alianza por la Unidad de los Pueblos  (AUPP), Ángel Quiroga García APB-Súmate, Limbert Céspedes López FRI, Liriomar Rojas Zambrana de Libre, Javier Isidoro Gonzales Bascope Patria Unidos, Wilder Vargas Rosas NGP, Jorge Edmer Muñoz Valdivia de Unidos y Juan Carlos Coca Morales de Soluciones con Todos.

Entre los postulantes predominan perfiles profesionales vinculados al área jurídica, técnica y de servicios, además de emprendedores y trabajadores independientes.

La participación femenina está representada por dos candidatas, lo que refleja la presencia de mujeres en la contienda electoral.

Debido a su población, Sacaba se constituye en uno de los municipios con mayor peso electoral en Cochabamba, lo que incrementa la competencia política en esta jurisdicción.

Elección de concejales

Además de la elección del alcalde, la población votará por concejales municipales mediante listas presentadas por cada organización política.

La asignación de escaños en el Concejo Municipal se realiza a través de un sistema de representación proporcional, en función de la cantidad de votos obtenidos por cada partido.

Debido a su población, Sacaba contará con un Concejo Municipal conformado por 11 concejalas y concejales, quienes estarán encargados de la elaboración de normas y la fiscalización de la gestión municipal.

Sacaba en contexto

Ubicado a aproximadamente 13 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, el municipio de Sacaba forma parte del eje metropolitano del departamento y se ha consolidado como una de las regiones con mayor crecimiento poblacional.

Limita al norte con los municipios de Morochata y Cocapata; al sur con Arbieto, Tolata, San Benito y Tiraque; al oeste con Cochabamba y Tiquipaya; y al este con Colomi y Villa Tunari.

El municipio está dividido en seis distritos urbanos y seis distritos rurales: Distrito 1, Distrito 2, Distrito 3, Distrito 4, Distrito Rural 5, Distrito 6, Distrito 7, Distrito Rural Lava Lava, Distrito Rural Chiñata, Distrito Rural Aguirre, Distrito Rural Ucuchi y Distrito Rural Palca.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Sacaba cuenta con una población de 219.092 habitantes, cifra que refleja un crecimiento sostenido. Este crecimiento ha dado lugar a un municipio con características tanto urbanas como rurales.

Su economía se sustenta principalmente en el comercio, el transporte y las actividades agrícolas en el área rural, consolidándolo como un punto clave dentro del eje metropolitano.

Sacaba forma parte de la circunscripción 23 dentro de la organización territorial electoral.

Para la jornada electoral, el municipio cuenta con 58 recintos electorales, donde los ciudadanos habilitados emitirán su voto en 647 mesas de sufragio.

El municipio llega a esta jornada tras la gestión del alcalde Pedro Gutiérrez Vidaurre, electo en 2021 con el 40,03% de los votos.

La jornada electoral no solo definirá a las nuevas autoridades sino el rumbo del desarrollo de Sacaba.

En un contexto de crecimiento sostenido en zonas urbanas y rurales del municipio con demandas crecientes e importantes la decisión de los votantes tendrá incidencia en el eje metropoltano . 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Presidente Paz felicita a autoridades electas y anuncia trabajo conjunto
2
Avión de Air Canada Express choca con un vehículo en tierra en aeropuerto de Nueva York
3
Al 90% del conteo rápido: JP Velasco y Otto Ritter se perfilan a segunda vuelta por la Gobernación de Santa Cruz
4
VALENTINA: Una noche neoyorquina para celebrar sus 15 años
5
Vecinos de la Villa Moscú, en el norte, denuncian nueva urbanización en el Tunari

Lo más compartido

1
Resultados preliminares: Manfred y Loza lideran el voto en Cochabamba
2
Avestruces alteñas vencen al frío y hallan un hogar a 4.000 metros
3
7,5 millones de bolivianos irán hoy a las urnas a elegir a más de 5 mil autoridades
4
Paz: "Mañana empezamos a trabajar con las nuevas autoridades en un momento difícil"
5
Conteo rápido al 69% muestra a JP Velasco al frente por la Gobernación cruceña

Más en Cochabamba

23/03/2026
Loza lidera la Gobernación, pero aún se perfila una posible segunda vuelta en Cochabamba
Con el 94% de actas computadas del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leonardo Loza se consolida en el primer...
Ver más
23/03/2026
Loza se perfila para tomar las riendas de la Gobernación
Leonardo Loza (Alianza Unidos por los Pueblos) es el virtual ganador para Gobernador de Cochabamba según los resultados que emitió el Sistema de Resultados...
Ver más
En el municipio de Cercado de Cochabamba, hasta la medianoche de ayer lideraba el candidato de APB-Súmate, Manfred Reyes Villa, con el 47,7% de respaldo, de acuerdo con datos del Sistema de...
Ver más
23/03/2026
Reyes Villa lleva la delantera en conteo rápido con 47,7% de votos
“Hemos ganado por amplia mayoría y vamos a rajarnos por la Llajta”, dijo ayer Manfred Reyes Villa, tras conocer los datos del Sistema de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) del Tribunal...
Ver más
23/03/2026
Reyes Villa: “Ha ganado Cochabamba y vamos a seguir con el progreso”
Los vecinos de Villa Moscú señalaron presuntas irregularidades en la aprobación de construcciones en el proyecto de una urbanización en la zona de Aranjuez. Indicaron que las edificaciones están...
Ver más
23/03/2026
Vecinos de la Villa Moscú, en el norte, denuncian nueva urbanización en el Tunari
El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GADC) activó el Auto de Buen Gobierno mediante el Decreto Departamental 6521, con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad durante la...
Ver más
22/03/2026
Conozca las restricciones que regirán durante las elecciones
En Portada
23/03/2026 Seguridad
Abren dos cajas fuertes del caso Marset y estaban vacías
En un acto transmitido en vivo por el Ministerio de Gobierno, autoridades han procedido este lunes en Santa Cruz a la apertura de dos cajas fuertes encontradas...
vista
23/03/2026 Cochabamba
Reyes Villa: “Ha ganado Cochabamba y vamos a seguir con el progreso”
“Hemos ganado por amplia mayoría y vamos a rajarnos por la Llajta”, dijo ayer Manfred Reyes Villa, tras conocer los datos del Sistema de Resultados Electorales...
vista
23/03/2026 Cochabamba
Loza lidera la Gobernación, pero aún se perfila una posible segunda vuelta en Cochabamba
Con el 94% de actas computadas del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Leonardo Loza se consolida en el primer...
vista
23/03/2026 País
El Gobierno buscará a los líderes políticos para acordar el 50-50
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció ayer que, tras las elecciones subnacionales, el Gobierno iniciará contactos con líderes políticos con...
vista
23/03/2026 País
Al menos seis departamentos elegirán su gobernador en segunda vuelta
Al menos seis departamentos irán a la segunda vuelta para elegir gobernador su gobernador, de acuerdo con los resultados preliminares de la Elección...
vista
22/03/2026 Cochabamba
Resultados preliminares: Manfred y Loza lideran el voto en Cochabamba
El Tribunal Supremo Electoral presentó los resultados preliminares de las Elecciones Subnacionales.
vista
Actualidad
Un avión de la compañía aérea Air Canada Express, procedente de la ciudad canadiense de Montreal, colisionó con un...
Ver más
23/03/2026 Mundo
Avión de Air Canada Express choca con un vehículo en tierra en aeropuerto de Nueva York
En un acto transmitido en vivo por el Ministerio de Gobierno, autoridades han procedido este lunes en Santa Cruz a la...
Ver más
23/03/2026 Seguridad
Abren dos cajas fuertes del caso Marset y estaban vacías
En conmemoración al Día de la Reivindicación Marítima, autoridades del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía...
Ver más
23/03/2026 País
Día del Mar: autoridades encabezan actos en La Paz y el presidente Paz participa en conmemoración en Puerto Quijarro
Con el 94% de actas computadas del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) del Tribunal Supremo Electoral (TSE),...
Ver más
23/03/2026 Cochabamba
Loza lidera la Gobernación, pero aún se perfila una posible segunda vuelta en Cochabamba
Deportes
El mundialista Marco Antonio Etcheverry, quien estuvo en La Paz la semana pasada, dijo que la ilusión de la hinchada...
Ver más
23/03/2026 Fútbol
Marco Etcheverry: “Ante Surinam no será un partido fácil” y “no creo que haya una ventaja”
La Gloria Eterna, como se denomina a la Copa Libertadores, y La Gran Conquista, a la Copa Sudamericana ya están en...
Ver más
22/03/2026 Fútbol
Bolívar, Always Ready, Blooming e Independiente tienen sus rivales en las Copas
Marcelo Claure, presidente de Bolívar, en medio de la disputa mediática que sostiene con Fernando Costa y los...
Ver más
16/03/2026 Fútbol
Marcelo Claure recibe a Gianni Infantino en Miami, ¿de qué hablaron?
Con goles de Luis Haquín, Juan Godoy y Fernando Nava, ayer, la Selección Nacional ganó a Trinidad y Tobago por 3 a 0 en...
Ver más
16/03/2026 Fútbol
Crece la esperanza: La Verde goleó a Trinidad y Tobago antes del repechaje
Doble Click
Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer...
Ver más
23/03/2026 Cultura
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y...
Ver más
23/03/2026 Cultura
La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas
ELos Iracundos, bajo la dirección artística de Sebastián Velásquez, continúan su legado en 2026 con el “Amor y Fe Tour...
Ver más
23/03/2026 Cultura
Cartelera: El legado de Los Iracundos llega a Cochabamba
El cineasta boliviano Juan Cristóbal Ríos disertará en el taller de “Creación Documental Guerrilla”, que impulsa el...
Ver más
20/03/2026 Cine
El cineasta Juan Cristóbal Ríos expone en el mArtadero