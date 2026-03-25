Zoonosis activa multas inmediatas por maltrato con impresoras térmicas

Zoonosis puso en marcha un nuevo sistema de sanciones en campo que permitirá multar de manera inmediata a quienes vulneren el bienestar animal, en el marco de la Ley Municipal 1147/2022.

La medida fue presentada por el jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, quien explicó que el sistema incorpora impresoras térmicas portátiles y una aplicación móvil que permitirá a los funcionarios registrar la infracción, generar la sanción e imprimir la boleta en el mismo lugar. “Ya no vamos a realizar notificaciones posteriores; ahora las sanciones se emitirán en flagrancia, en el momento”, afirmó.

A diferencia del mecanismo anterior, que implicaba procesos manuales y plazos de hasta 48 horas para que el infractor acuda a oficinas municipales, el nuevo modelo apunta a reducir la evasión y mejorar el control institucional. “Vamos a tener sanciones inmediatas, entrega directa de la boleta y mayor presencia en operativos”, dijo.

Las multas, parten desde 150 bolivianos y pueden duplicarse según la gravedad, deberán ser canceladas en un plazo de tres días hábiles. La boleta incluirá un código QR para facilitar el pago mediante banca móvil. En caso de incumplimiento, se iniciarán procesos coactivos que podrían derivar en la congelación de cuentas bancarias.