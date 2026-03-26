Inundaciones afectan a 16 barrios de Puerto Villarroel, en el trópico

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 26/03/2026 a las 10h15
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Al menos 16  barrios del municipio de  Puerto Villarroel, en el trópico de Cochabamba, están afectados por las inundaciones  a consecuencia del desborde del río Ichilo por las intensas  lluvias que han caído en el departamento los últimos días, según un reporte de Unitel.

La inundación comenzó el martes cuando la crecida del río Ichilo sorprendió a los pobladores de Puerto Villarroel. Se estima que el agua cubre más de un metro y medio de alto de las calles y viviendas, lo cual ha obligado a las familias afectadas a salir de sus casas y buscar refugio en zonas altas y caminos, donde el agua aún no ha llegado.

“Anoche hemos dormido con miedo porque el agua a veces un poquito fuerte está corriendo y se puede desarmar la casa, estamos muy nerviosos, mucha agua”, manifestó un comunario a Unitel.

Las inundaciones además ha provocado daños en cultivos de fruta, como plátano, naranja y otros productos como yuca y arroz.

En tanto, en la ciudad de Cochabamba se registra un descenso de las temperaturas y ayer amaneció con una capa de neblina que persistió casi durante toda la mañana hasta que el clima mejoró en horas de la tarde.

El pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé un jueves con bastante nubosidad y con una temperatura mínima de 12 grados Celsius y una máxima de 20.

En tanto, por horas de la tarde se prevén lluvias a partir de las 17:00 horas.

El Senamhi ha emitido una alerta meteorológica de coloración naranja por lluvias que afectarán a al menos cinco departamentos.

De acuerdo al reporte, se tiene pronosticado que las precipitaciones seas de moderadas a temporalmente fuertes y pueden llegar acompañadas de tormentas eléctricas a regiones de: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Pando. 

Según los datos, la alerta naranja rige desde este miércoles 25 de marzo al sábado 28 donde se pueden registrar lluvias. 

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