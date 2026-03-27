Loza asegura que ganó la Gobernación de Cochabamba y dice que una "pequeña vigilia" evitó el fraude

Cochabamba
OXÍGENO
Publicado el 27/03/2026 a las 14h50
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El evista Leonardo Loza aseguró este viernes que ganó las elecciones subnacionales en primera vuelta y es el nuevo Gobernador de Cochabamba.

Hasta este momento, el conteo oficial de votos llega al 94.12% y Loza alcanza el 40.,17% de los votos. El segundo, en cambio, llega al 23.56%.

Según explicación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para ganar en primera vuelta un candidato a gobernador debe imponerse con el 50% más uno de los votos; o, en su defecto, con el 40% de la votación y una diferencia de 10 puntos porcentuales respecto al segundo.

En ese sentido, Loza señaló que la tendencia es "irreversible" y aseguró que a través de una "pequeña vigilia" lograron evitar el presunto fraude que se buscaba aplicar en su contra.

"Compañeros, nosotros pacientemente, con una pequeña vigilia en Cochabamba hemos soportado, hemos resistido el intento de fraude", señaló.

Loza denunció que se buscaba forzar que no gane en primera vuelta, pero reiteró que ganó las elecciones.

Para el dirigente evista, si "la derecha" hubiera sido la víctima de un posible fraude "en ese momento hubieran incendiado el TSE, hubieran quemado sedes y oficinas".

"A la fuerza nos han querido llevar a la segunda vuelta, pero el resultado es irreversible", insistió.

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