UGR: lluvias afectan a más de 1.500 familias en el departamento

Las intensas lluvias han afectado a más de 1.500 familias y 6.000 hectáreas de cultivos en el departamento de Cochabamba. Los daños de mayor consideración están en la región del trópico.

La Gobernación de Cochabamba, a través de la Unidad de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres (UGR), informó que además se mantienen alertas hidrológicas vigentes.

El jefe de la UGR de la Gobernación, Ramiro López, informó que las lluvias registradas en las últimas semanas han generado afectaciones en varios municipios del departamento, especialmente en el trópico de Cochabamba.

Según el reporte oficial, los municipios de Entre Ríos, Puerto Villarroel, Chimoré y Villa Tunari reportaron daños significativos, mientras que en los municipios de Pojo y Arque también se registraron impactos en la producción agrícola. En total, se contabilizan más de 1.500 familias afectadas y alrededor de 6.000 hectáreas de cultivos dañado. En la región metropolitana se presentaron emergencias menores que fueron atendidas por los gobiernos municipales en el marco de sus competencias. La Gobernación también brindó apoyo al municipio de Quillacollo por las inundaciones en la zona sur.

Alertas

Actualmente se encuentran vigentes dos alertas hidrológicas: alerta roja en el municipio de Puerto Villarroel, debido al alto riesgo por crecida de ríos, y alerta naranja en todo el departamento de Cochabamba, ambas con vigencia del 24 al 30 del presente mes.

La Gobernación activó un monitoreo permanente mediante su sistema de alerta temprana, que cuenta con 21 estaciones hidrometeorológicas, permitiendo el seguimiento en tiempo real de los niveles de los ríos y la activación oportuna de protocolos de respuesta en coordinación con las alcaldías.

López recomendó a la población evitar acercarse a ríos y cuerpos de agua, debido al riesgo de crecidas súbitas por las lluvias.