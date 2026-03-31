Trece agrupaciones políticas ganan los 48 municipios de Cochabamba

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 31/03/2026 a las 8h51
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Tras concluir en el departamento de Cochabamba el cómputo de votos al 100% por el Tribunal Electoral Departamental para la elección de alcaldes, la primera conclusión que se desprende es que no existe una agrupación política hegemónica a la que pueda atribuirse un triunfo electoral masivo en estos comicios.

En el departamento, trece agrupaciones políticas ganaron al menos una de las 48 alcaldías de Cochabamba.

Con la última votación, el 56% de los municipios de Cochabamba (27) está en manos de tres partidos o agrupaciones políticas: Soluciones con Todos, Movimiento Tercer Sistema (MTS)  y Alianza Unidos Por los Pueblos (AUPP).

Soluciones con Todos tiene en sus manos 13 municipios del departamento entre ellos Vacas, Ayopaya, Cocapata y otros.

El MTS controla nueve municipios, entre ellos Sacaba, el segundo más grande del departamento. Además de Santivañez, Anzaldo y Cliza y otros.

La AUPP controla siete municipios, la mayoría en el trópico de Cochabamba como Villa Tunari, Shinahota, Entre Ríos y otros.

Otros partidos que también ganaron la votación en municipios de Cochabamba son el Partido Demócrata Cristiano (PDC) con cuatro alcaldías, entre ellas Arbieto, Toco, San Benito y otra.

Nueva Generación Patriótica (NGP) ganó cuatro alcaldías en el departamento como Capinota, Pojo, Colomi y otra. La agrupación Unidos ganó tres municipios, entre ellos Aiquile , Villa Gualberto Villarroel y Colcapirhua.

Con dos municipios en Cochabamba quedó APB-Súmate , el partido del reelecto alcalde de Cercado, Manfred  Reyes Villa, además de cercado tiene la alcaldía de Pasorapa.

El Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) logró la mayor votación en dos alcaldías del departamento, la de Quillacollo y de Punata.

La agrupación política Patria Unidos, ganó en dos municipios, Tolata y Tacachi.

Con un municipio se quedan cuatro diferentes agrupaciones ciudadanas: Pukuy con Bolívar; Libre con Sicaya; Tarata Unida (TU) con Tarata y el PPS con Vinto.

Gobernación

Con el 100% del conteo de votos, en  el departamentos no habrá segunda vuelta y el candidato de AUPP, Leonardo Loza  es el gobernador electo de Cochabamba con el 40, 43 % de preferencia ciudadana. Le sigue en votación Sergio Rodríguez, de Súmate, con el 23,39 % de votación.

 

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