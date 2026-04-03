Multitudinaria expresión de fe en Cochabamba en el viacrucis de Viernes Santo en el cerro San Pedro
Cientos de fieles católicos en Cochabamba participaron este Viernes Santo de la tradicional peregrinación y recorrido por las 14 estaciones del viacrucis en la subida al Cristo de la Concordia.
Acompañados con la música religiosa de una banda y los rezos a lo largo del recorrido, los cochabambinos celebran la Semana Santa y expresan su fe en uno de los momentos religiosos más importantes.
Para que la población pueda disfrutar de la primera misa, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba habilitó el teleférico y desplazó a los guardias municipales y policías en todo el recorrido.
El alcalde suplente temporal, Diego Murillo, destacó que este recorrido, compuesto por 14 estaciones, representa los momentos más significativos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, constituyéndose en un espacio de reflexión para la población durante la Semana Santa.
"Invitamos a la población a subir al Cristo de la Concordia el Viernes Santo, ya que es una jornada de profunda reflexión. Pueden subir por las gradas, teleférico o vehículo particular", invitaron desde la Alcaldía cochabambina.
El teleférico estará habilitado este viernes desde las 05:00 hasta las 18:00 para las personas que deseen utilizar el servicio. El costo es de siete bolivianos.
Entre tanto, desde las 17:00 a 21:00, habrá un cierre de vías por la procesión con los Caballeros del Santo Sepulcro, que comprende la avenida Ayacucho, calle Colombia, Lanza y Calama.