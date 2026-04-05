11 nuevos concejales tiene la tarea de fiscalizar, legislar y deliberar

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 05/04/2026 a las 7h20
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El próximo 9 de abril todas las autoridades electas en los comicios subnacionales del 22 de marzo recibirán sus credenciales de parte de los respectivos Tribunales Electorales Departamentales (TED), documento que los habilita de forma inmediata para empezar a ejercer funciones.

En todo el país recibirán sus credenciales alcaldes, concejales, asambleístas por población, asambleístas por territorio y gobernadores electos de los departamentos de Cochabamba, Pando y Potosí. 

De los 11 concejales que la normativa permite elegir, según la población de Cercado, siete pertenecen a la agrupación política Autonomía para Bolivia (APB) Súmate, del alcalde Manfred Reyes Villa. (ver infografía).

Dos legisladores municipales pertenecen a la Alianza Unidos por los Pueblos (AUPP), uno a Nueva Generación Patriótica y uno a Libre.

Súmate controla el 63,63% del Concejo Municipal; AUPP el 18,18%, Libre el 9,01% y NPG también el 9,01%.

Por tanto, Manfred Reyes Villa, alcalde y máxima autoridad del Ejecutivo municipal, también tiene el control del legislativo.

El control del Concejo Municipal podría favorecer al alcalde en la aprobación de ordenanzas y leyes que provenga del Ejecutivo, al existir solamente una oposición minoritaria sin opción de fiscalizar el trabajo del Órgano Ejecutivo Municipal.

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