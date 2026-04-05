11 nuevos concejales tiene la tarea de fiscalizar, legislar y deliberar

En lo que va del año, 657 perros y gatos ya fueron esterilizados en el marco de la campaña sectorial que impulsa la Unidad de Zoonosis del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Ver más Zoonosis extiende las campañas de esterilización de mascotas a los barrios

Cochabamba conmemora el Domingo de Pascua, que marca el cierre de la Semana Santa, con tradiciones, misas y la Feria del Huevito de Pascua en el Parque Vial, donde se distribuirán miles de huevos y... Ver más Cochabamba cierra la Semana Santa con feria de Pascua en el Vial

El alcalde reelecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pidió a sus secretarios y directores poner sus cargos a disposición con miras a la nueva gestión municipal 2026-2031, como parte de un proceso... Ver más Manfred pide a sus secretarios poner sus cargos a disposición