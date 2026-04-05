Cuatro de once concejales titulares son mujeres en el municipio de Cercado

En Bolivia, según la Ley de Régimen Electoral, el municipio está compuesto por el Ejecutivo y el Legislativo.



El Órgano Ejecutivo está presidido por el alcalde elegido mediante sufragio universal, por mayoría simple, en lista separada de las candidatas y candidatos a concejalas y concejales.



En tanto, el Concejo Municipal está integrado por concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal.



En el municipio de Cercado, tras la elección de las autoridades el pasado 22 de marzo, fueron elegidos 11 concejales titulares y 11 suplentes.



De los 11 titulares, siete son varones y cuatro mujeres y el conjunto representa a cuatro fuerzas políticas.

Aupp



Por la Alianza Unidos por los Pueblos fue electo el concejal Adalid Alvarado Guarayo, contador público, exdirigente universitario y exasambleísta departamental con experiencia en dirigencia vecinal



Como segundo representante por AUPP está Cerlin Coyo Porco, dirigenta vecinal de zona sur de Cochabamba.



Fue presidenta de la mancomunidad metropolitana del Distrito 9.

NGP



Por Nueva Generación Patriótica (NGP) va de concejal Julio César Tuarek Carvajal Gonzales. Exdiputado por la alianza Unidad. Docente universitario y administrador de empresas, magíster en Educación Superior

Libre



Enrique Siles Montesinos representa en el Concejo Municipal de Cercado a la agrupación política Libre, fue asambleísta departamental.

Súmate



Por APB-Súmate ingresan al órgano deliberante de Cercado siete integrantes, Mauricio Noya, comunicador social y presentador de noticias en televisión. Es vocero del alcalde Manfred Reyes Villa.



Adalith Rivera Picon, abogada. Docente, universitaria y especialista en planificación y ordenamiento territorial.



Alejandro Gumucio Pol, ingeniero comercial. Especialista en gestión pública y privada, ventas y marketing.



Carla Anabel Villena Leyton, abogada. Especialista en administración pública y relaciones internacionales con experiencia en cooperación estratégica.



Nestor Mamani Lizite, abogado e ingeniero. Con experiencia en administración pública y aterramiento eléctrico.



Doris Torrez Antezana, abogada, vinculada a la defensa de los derechos humanos. Fue parte del Movimiento Manuela Gandarillas.



Christopher Rodrigo Jordán Ávila, profesional en marketing y logística. Con experiencia en marketing estratégico.

Credenciales



A nivel nacional, todas las autoridades ediles electas esperan recibir sus credenciales el próximo 9 de abril y a partir de mayo ser posesionados en sus cargos y a ejercer funciones.



En el departamento de Cochabamba, trece agrupaciones políticas ganaron al menos una de las 47 alcaldías de Cochabamba.



Con la última votación, el 56% de los municipios de Cochabamba (27) está en manos de tres partidos o agrupaciones políticas: Soluciones con Todos, Movimiento Tercer Sistema (MTS) y Alianza Unidos Por los Pueblos (AUPP).



Según la ley del Régimen Electoral, las principales funciones del Concejo Municipal son fiscalizar, legislar y deliberar.