Persiste el drama de 22 familias por los deslizamientos en la OTB Nuevo Amanecer, en la zona sur

Cochabamba
Nelson Ramos
Publicado el 06/04/2026 a las 8h43
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Más de 20 familias continúan afectadas por el avance de las filtraciones, abultamiento de capas asfálticas, escasos recursos básicos y ausencia de autoridades desde el año pasado a causa del deslizamiento en la Organización Territorial de Base (OTB) Nuevo Amanecer del sur de la ciudad. 

Los vecinos afirman que el problema comenzó desde marzo de 2025, cuando 22 familias perdieron sus viviendas en el deslizamiento por lluvias intensas, filtraciones, falta de canalizaciones y rellenado de torrenteras.

La presidenta de la OTB Nuevo Amanecer, Karina Claros, informó que se entregó una solicitud a la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) y a la Subalcadía Alejo Calatayud, exigiendo que se concluyan los trabajos de intervención en base al estudio geológico del sector.

“Estamos a la espera de un informe que nos van a dar el 8 de abril, (…), el 12 de abril estas autoridades tienen que socializar en la asamblea y van a ser las bases las que decidan, si se acepta o no, ese informe”, explicó Karina Claros.

Vecinos afectados señalaron que continúan pagando impuestos a la Alcaldía de Cercado y solicitaron una normativa para suspender el cobro, porque sus casas son inhabitables y tampoco cuentan con vías y servicios básicos. Una de las vecinas, Paty Magne, indicó que vivió 40 años en el sector y que luego de los deslizamientos improvisó con un muro de calaminas para resguardarse en su terreno afectado

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