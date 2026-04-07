Alistan agasajos y niños hasta los 12 años ingresarán gratis a los parques en su día, el 12 de abril

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 07/04/2026 a las 9h05
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El próximo domingo 12 de abril, los niños de 0 a 12 años cumplidos, podrán ingresar gratis a los parques infantiles del municipio por la celebración del Día del Niño, confirmó ayer el alcalde suplente temporal Diego Murillo. 

La autoridad recordó que, en cumplimiento de la Ley Municipal 1136/2022, el ingreso a los parques del municipio es gratuito para niños de 0 a 12 años cumplidos, permitiendo que más familias accedan a estos espacios públicos en una fecha especial.

El alcalde Murillo anunció que la Alcaldía de Cercado a través de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra) realizará actividades especiales en distintos parques.

Murillo informó además que Emavra ejecuta trabajos de mantenimiento en parques y áreas verdes, mientras que 15 brigadas municipales desarrollan labores de bacheo y mantenimiento vial en diferentes puntos de la ciudad, como parte de las acciones de mejoramiento urbano.

“Haremos un comunicado con el nombre de los parques, las actividades y sus direcciones para que los cochabambinos puedan pasar ese día en familia”, señaló.

Anunció que la gestión municipal proyecta la construcción de nuevos parques temáticos con el propósito de ampliar los espacios de recreación para la niñez.

Distinciones

El presidente del Concejo Municipal de Cochabamba, Walter Flores, informó que se han presentado 30 solicitudes para el reconocimiento del Día del Niño en las categorías de excelencia estudiantil, talento cultural, talento deportivo, niño o niña con discapacidad y talento extraordinario. “Este martes en la sesión ordinaria, se elegirán a los merecedores del reconocimiento por el día del  niño boliviano”, dijo Flores.

Además, se realizará una sesión especial del Concejo Municipal, donde los niños se desempeñarán como concejales y se tomarán decisiones para mejorar las condiciones. “Vamos a procurar que sea en el marco de una ley o una resolución que tiene el cumplimiento obligatorio”, concluyó Flores.

Recalcó que el reconocimiento y la sesión de concejalitos organizada por la Comisión Especial de la  Niñez y Adolescencia el acto será el próximo lunes 13 de abril.

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