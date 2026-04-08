Cochabamba adelanta un mes vacunación contra influenza con más de 323 mil dosis

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 08/04/2026 a las 8h27
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El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Cochabamba, informó que la campaña de vacunación contra la influenza arranca este miércoles 8 de abril en todos los establecimientos de salud de Cochabamba, con una dotación de 323.230 dosis destinadas a niños, adultos y grupos de riesgo, con el fin de prevenir complicaciones durante la temporada de bajas temperaturas.

El jefe de la Unidad de Epidemiología del Sedes, Rubén Castillo, explicó que la vacunación se adelantó aproximadamente un mes respecto a años anteriores como medida preventiva. “Estamos comenzando la vacunación un mes antes para precautelar la salud de la población”, señaló.

Los grupos priorizados incluyen a niños desde los seis meses hasta los dos años, menores de hasta 12 años, personal de salud, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base como hipertensión, diabetes, asma, enfermedades cardiacas, renales e inmunodepresión.

Asimismo, Castillo informó respecto a los casos de influenza, reportan 55 casos del tipo H3N2 y uno de H1N1, con un incremento de casos, especialmente en el eje troncal y el trópico, debido al nexo epidemiológico con Santa Cruz.

Caso de rabia

Castillo indicó que se confirmó un caso positivo de rabia canina en el municipio de Vinto, donde un perro mestizo de cinco años, infectado, agredió a más de diez canes y tuvo contacto con 13 personas. Dos de estos casos son considerados de riesgo: un menor de dos años y una persona adulta que sufrió mordedura, quienes reciben tratamiento postexposición.

“Se está realizando la vigilancia epidemiológica y el control de foco en la zona”, afirmó Castillo, quien además recomendó la vacunación de mascotas.

Más datos

Según el reporte epidemiológico las infecciones respiratorias agudas (IRAs), registraron 18.530 casos, representando una disminución del 10%, en comparación con la última semana, sin embargo, el 29% de los afectados son niños menores de cinco años. En contraste, los casos de neumonía presentan un incremento del 8%, alcanzando 526 notificaciones.

Respecto a la varicela hay una reducción con 44 notificaciones, de las cuales 29 corresponden a niños.

En relación al sarampión, dengue y tosferina no se reportaron nuevos casos en esta semana.

La chikunguña registra un total acumulado de 833 casos, de los cuales 61 son importados, principalmente en la zona sur, donde persiste una alta infestación vectorial. Durante esta semana se notificaron cuatro nuevos casos.

Asimismo, se reportaron 50 casos por picaduras de animales ponzoñosos, de los cuales el 80% se concentra en el área metropolitana.

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