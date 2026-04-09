Intendencia desaloja a los comerciantes ambulantes “ilegales” del Correo

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 09/04/2026 a las 8h48
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La Intendencia Municipal de Cochabamba intensificó en los últimos días el control de comerciantes ambulantes “ilegales” en la zona del Correo para despejar los espacios destinados a los peatones y vehículos, según un reporte de la institución.

Por su ubicación el Correo es un punto de encuentro, por lo que en el último tiempo, los comerciantes que realizan ventas por línea acuden a este lugar para entregar sus productos. Se puede hallar desde ropa hasta comésticos y accesorios para celulares.

El control se realiza especialmente entre las 16:00 y 20:00. Los gendarmes retiran a los vendedores de las aceras y de parte de la vía debido a que algunos realizan la venta móvil a bordo de sus motorizados. Sin embargo, el control ha generado varias reacciones de apoyo y de rechazo a través de comentarios en las redes sociales.

Los que apoyan la medida consideran que la ciudad de Cochabamba se ha convertido en un mercado. Entre los comentarios de apoyo están: “El Correo se volvió un mercado a veces ni se puede caminar es el colmo ni qué decir de la San Martín”.

En tanto, quienes rechazan sostienen que la Intendencia debería realizar el mismo control en los alrededores de la Universidad Mayor de San Simón, la terminal de buses y el mercado 10 de Febrero. “Vayan a la terminal de buses, con nuevos puestos, vayan a la universidad y a diversos lugares, donde aparecieron puestos. ¿Son regalos del Alcalde por el voto?

También, observan que se permita  la venta de comida rápida. “Correo un mercado grasoso de comida”, dice otro comentario.

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