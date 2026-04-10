Loza inicia transición en la Gobernación y priorizará la reactivación económica

La transición administrativa en la Gobernación de Cochabamba inició formalmente ayer, con una reunión de coordinación entre el gobernador saliente Humberto Sánchez y el gobernador electo Leonardo Loza anunciando un proceso que contemplará la entrega de información técnica, legal y financiera

El gobernador electo Leonardo Loza señaló que su equipo recibirá la documentación antes de definir las primeras acciones de su gestión. Indicó que el traspaso se realizará por secretarías con respaldo notariado y en formatos físico y digital.

Sobre la posibilidad de auditorías, Loza no descartó esta medida, aunque pidió prudencia: “No nos podemos precipitar con ninguna información que sea técnica o numérica”. Añadió que su equipo de transición analizará los datos antes de emitir criterios sobre posibles irregularidades.

Loza mencionó que su gestión priorizará la reactivación económica y proyectos clave como la Ciudadela de la Salud, en un contexto de crisis que afecta a todo el país: “Tenemos que trabajar para salir de eso, vamos a anunciar nuestras acciones a corto, mediano y a los cinco años para combatir esta crisis económica”.

Loza también anticipó coordinación con alcaldes, concejales y asambleístas del departamento.

Respecto a la situación económica, reconoció limitaciones presupuestarias y señaló que las primeras medidas serán definidas una vez que asuma formalmente el cargo y conforme su gabinete. “Junto a nuestras organizaciones sociales anunciaremos cuáles serán nuestras primeras acciones”, indicó.

A su vez, el actual gobernador Humberto Sánchez aseguró que la transición se desarrolla en cumplimiento de la normativa vigente. “Debemos transferir toda la documentación en orden”, sostuvo, destacando que ya se trabajó previamente en la organización de la información.

Sánchez informó que existen proyectos estratégicos en curso que requieren continuidad, entre ellos la Ciudadela de la Salud, la doble vía Confital-Bombeo y el proyecto de trasvase de agua desde Tiraque hacia el valle alto.

Sin embargo, advirtió sobre dificultades en el acceso a financiamiento y la necesidad de que el Gobierno central garantice los recursos comprometidos.

“Si no se transfieren los recursos conforme a lo planificado puede haber limitaciones e incluso problemas sociales”, advirtió la autoridad saliente.

Ambos gobernadores coincidieron en la importancia de asegurar una transición transparente y técnica en la que se priorice la continuidad de obras y programas en beneficio del departamento.

Hasta entonces, el equipo entrante continuará con la revisión de la información para definir el rumbo de la nueva gestión 2026-2031.