Niños de 47 municipios participan en sesión de la Asamblea Legislativa
En el marco del Día del Niño Boliviano, que se celebra cada 12 de abril, se realizó ayer la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Niñas, Niños y Adolescentes en la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, destacando la participación activa de la niñez.
La directora del Servicio Departamental de Políticas Sociales (Sedepos), Marisol Zenten, resaltó que el objetivo del encuentro es fortalecer la participación de la niñez en los municipios.
“Ellos vienen a trabajar en diferentes acciones y a fortalecer sus derechos y garantías constitucionales a través de la petición, la voz y su participación dentro del Comité, indicó.
Asimismo, enfatizó que contó con la participación de niños de 47 municipios del departamento.