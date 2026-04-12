Niños de 47 municipios participan en sesión de la Asamblea Legislativa

Este domingo se reanudará en Cochabamba el servicio del buscarril en la ruta Vila Vila – Aiquile, una conexión ferroviaria que beneficiará a municipios del valle alto y sur del departamento. Ver más El buscarril Vila Vila – Aiquile reanuda operación este domingo en Cochabamba

La transición administrativa en la Gobernación de Cochabamba inició formalmente ayer, con una reunión de coordinación entre el gobernador saliente Humberto Sánchez y el gobernador electo Leonardo... Ver más Loza inicia transición en la Gobernación y priorizará la reactivación económica

La Intendencia Municipal de Cochabamba intensificó en los últimos días el control de comerciantes ambulantes “ilegales” en la zona del Correo para despejar los espacios destinados a los peatones y... Ver más Intendencia desaloja a los comerciantes ambulantes “ilegales” del Correo