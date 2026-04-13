Domingo de pura alegría con parques repletos de niños, juegos y sonrisas

Cochabamba fue escenario de una jornada inolvidable, donde cientos de niños disfrutaron de un domingo cargado de alegría, entretenimiento y actividades recreativas en distintos parques de la ciudad.

Uno de los puntos más concurridos fue el Parque Mariscal Andrés de Santa Cruz, que se convirtió en un espacio de encuentro familiar y diversión.

Desde tempranas horas de la mañana, los pequeños participaron activamente en una variedad de dinámicas como: juegos recreativos, sorteos, entrega de regalos, show de espuma y otras actividades lúdicas generando sonrisas y momentos inolvidables.

El alcalde suplente de Cochabamba, Diego Murillo, acompañó la actividad durante la mañana y destacó el compromiso del Gobierno Autónomo Municipal con la niñez. “No solo trabajamos en la construcción de infraestructuras y parques, sino también en la implementación de políticas y normativas orientadas a su protección”, afirmó. Murillo indicó que su visita tuvo como propósito la entrega de regalos enviados por el alcalde Manfred Reyes Villa para brindar alegría a los niños

Asimismo, el gerente general de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (EMAVRA), Milton Copa, informó que la institución realizó actividades con juegos y entrega de regalos en distintos parques de la ciudad, destacando como principal escenario el Parque Mariscal Andrés de Santa Cruz.

“Hemos concentrado la actividad central en este parque, con muchos regalos como pelotas, rompecabezas, muñecas, helados, refrescos, bicicletas y un show de payasos y espuma”, afirmó.

De igual manera, felicitó a los niños en su día y recomendó a los padres de familias a brindarles cuidado y formación en valores. “Desde EMAVRA queremos decirles a los padres que cuiden a sus niños y les otorguen valores, porque ellos son el futuro”, expresó.