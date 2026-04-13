Más de 16 floristas vendían en mercado de plaza Del Granado, hoy continúan sus hijas y nietas

En plena calle España y Ecuador ingresando a la plazuela Del Granado está desde hace más de 50 años el mercado de flores, que comenzó con 16 puestos y actualmente solo conserva tres, que ofrecen flores naturales, adornos florales, ramos y centros de mesa, entre otras decoraciones.

Con una pasión por las flores y un carisma por las personas, una de las primeras floristas de este lugar, Enriqueta Medrano, más conocida como “La abuelita”, instaló su puesto hace 56 años.

Con el tiempo se consolidó como uno de los puestos más requeridos y hoy se mantiene como uno de los más concurridos. Su familia contó que trabajó hasta sus 94 años casi hasta su fallecimiento por el amor a su oficio y sus compañeras de trabajo.

Siguiendo con su legado, su hija, Silvia Avila, contó que comenzó a vender flores a sus ocho años ayudando a su madre en la plazuela Del Grando, donde aprendió sobre el rubro y sus cuidados dependiendo de la época.

“Hemos vivido épocas muy duras, en la cuarentena de 2020, hemos tenido bajas ventas porque la gente se encontraba en crisis”, lamentó y remarcó el esfuerzo que los floristas hacen día a día .

Otra florista, Nicol Álvarez, señaló que su puesto se instaló hace 30 años y lleva seis atendiendo todos los días desde las 7:00 has ta las 21:00., incluyendo algunos feriados.

“Siempre hay que estar pendiente de las flores; ya que, son naturales tiene un determinado tiempo de duración”, resaltó.